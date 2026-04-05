La campaña de los mil sponsors de ‘Muni’ nace de una alianza entre Deportivo Municipal y la agencia publicitaria McCann. La iniciativa propone un modelo de financiamiento atomizado: cerca de 1,000 espacios en una camiseta con precios que van desde S/ 100 hasta S/ 600 por única vez. La idea es abrir los patrocinios a emprendedores, pequeños negocios e hinchas, quienes tendrán la oportunidad de estar en una camiseta que formaría parte del uniforme oficial del club —como tercera indumentaria— y que posteriormente será lanzada como una edición coleccionable.

“El objetivo es poder obtener recursos que se consiguen regularmente a través de la sponsorización de los clubes grandes, pero con emprendedores, pequeños negocios e hinchas”, explica Jorge Fernández Iraola, miembro fiscal de la junta directiva del club y responsable de esta campaña, a Gestión.

Espacios desde S/100 hasta S/600, según tamaño dentro de la camiseta. (Foto: Deportivo Municipal)

Tracción en un contexto adverso

Pese a que Municipal compite actualmente en Liga 3, la campaña ha mostrado una respuesta favorable. Según el club, ya se ha cubierto cerca del 60% de los espacios disponibles en la camiseta. La meta es completar la venta en el corto plazo, pues, el plan es estrenar la indumentaria este lunes 6 de abril en un partido de práctica ante ASA FC de Chancay.

El dato no es menor considerando el momento institucional. Hace unos días, el club recibió una sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado, que indicaba que el club quedaba eliminado de la Liga 3 por deudas y debía participar en la Copa Perú 2027. Sin embargo, el club informó que ha apelado dentro de los plazos y espera que se revierta la decisión.

“No hemos recibido comentarios de parte de los sponsors que ya se sumaron a la campaña. Veremos acciones para dar tranquilidad a las personas que han invertido en Municipal y transmitirles que este es un tema pasajero”, señaló Fernández.

Un esquema con destino definido

Uno de los ejes de la estrategia de la campaña de los mil sponsors es la asignación clara de los recursos. Municipal ha definido un esquema de distribución para lo recaudado: el 70% se destinará al primer equipo —incluyendo costos de participación en Liga 3—, mientras que el 10% irá a fútbol femenino, otro 10% a divisiones menores y el 10% restante a gastos de marketing.

“Todos los ingresos tienen un destino prefijado”, remarcó Fernández. Añade que cualquier ahorro en gastos comerciales será redirigido a reforzar las áreas deportivas.

Además de la recaudación directa, la campaña ha tenido un efecto adicional: abrir nuevas oportunidades comerciales. Según el club, la iniciativa ha permitido cerrar al menos cinco sponsors principales para el uniforme, además de acuerdos para presencia publicitaria en el estadio. “Mucha gente dice: no estoy interesado en la campaña, pero sí en ser sponsor del ‘Muni’. Esto ayudó a abrir otros puertos”, afirmó el directivo.

Nuevos productos y monetización

La campaña se articula con otras líneas de ingreso. Entre ellas, la venta de la camiseta de los mil sponsors como producto de colección, con un precio estimado de S/120. A esto se suman descuentos de entre 25% y 30% para quienes participen como auspiciadores y un modelo de merchandising oficial que incorpora reparto de ingresos.

“Antes las marcas vendían nuestra ropa y ahí quedaba; ahora tenemos un porcentaje por cada prenda”, señaló Fernández. El club busca ordenar y aprovechar mejor el uso comercial de su marca, incluyendo formalmente a hinchas que ya producían productos relacionados al club de forma independiente.

La estrategia de Municipal combina distintas fuentes de financiamiento para sostener su funcionamiento. Entre ellas, la taquilla, la sponsoría, la venta de jugadores, las academias —que ya suman 16 sedes, 15 en Lima y una en Trujillo—, y las cuotas de socios.

En este último caso, el club ofrece membresías con una inscripción de S/550 y pagos mensuales de alrededor de S/150, además de una categoría vitalicia equivalente a dos UIT. “Estamos buscando una inversión sostenible que nos permita no solo sostener una campaña, sino hacer crecer al club”, explicó el directivo.

En paralelo, el club se encuentra en proceso de captar inversión privada de largo plazo, con propuestas ya presentadas ante la junta directiva y la asamblea de socios.

Día de partido y comunidad

Otro frente es el match day. Municipal busca convertir el día de partido en una experiencia que genere ingresos adicionales más allá de la venta de entradas.

La propuesta incluye activaciones con sponsors, exhibición de trofeos históricos y espacios para que los propios auspiciadores —incluidos los pequeños— puedan vender productos. “La idea es que ir al estadio no sea solo pagar tu entrada y ver un partido, sino generar algún tipo de experiencia especial”, indicó Fernández.

Además, las academias cumplen un doble rol: generar ingresos y alimentar la cantera. Actualmente, el club cuenta con 16 sedes y promueve beneficios como el ingreso gratuito de alumnos a los partidos. El objetivo es fortalecer una base de hinchas desde etapas tempranas, integrándolos al ecosistema del club. A esto se suma el modelo de socios, que incluye beneficios cruzados con marcas aliadas y descuentos en productos, apuntando a construir ingresos recurrentes.

Deportivo Municipal presentó hace unas semanas su nueva camiseta para la temporada 2026 en Liga 3. El cuadro edil jugará como local en Chorrillos. (Foto: Deportivo Municipal)

Hoja de ruta hacia el ascenso

En lo deportivo, el objetivo de Deportivo Municipal está definido: volver a la Liga 1 en un plazo de cinco años, ya que el club cumple 100 años en 2035 y espera estar en la máxima división.

“La idea es volver a primera división en los próximos cinco años, con una institución sólida y una inversión sostenible”, afirmó Fernández.

El plan combina disciplina financiera, fortalecimiento de divisiones menores y una gestión más ordenada de los recursos. Para Municipal, el desafío no es solo ascender, sino hacerlo sin repetir errores del pasado. La campaña de los mil sponsors es, en ese sentido, el primer paso de un modelo que busca sostenerse en el tiempo.