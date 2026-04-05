Deportivo Municipal descendió en 2023 y jugó la Liga 2 en 2024, donde también perdió la categoría. En 2025 fue la primera vez que participo en la Liga 3. (Foto: Deportivo Municipal)
Deportivo Municipal descendió en 2023 y jugó la Liga 2 en 2024, donde también perdió la categoría. En 2025 fue la primera vez que participo en la Liga 3. (Foto: Deportivo Municipal)
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Eduardo Sotelo
mailEduardo Sotelo

Deportivo Municipal busca reconstruirse para volver a la Liga 1. En medio de un contexto deportivo complejo, el club, actualmente en la Liga 3 y con peligro de descender a la Copa Perú, tiene como fin edificar los cimientos de una economía sostenible a largo plazo, en la que se vean involucrados su comunidad y empresas que aún consideren a la ‘Academia’ como una marca atractiva. Un paso clave en esta reestructuración es el lanzamiento de una campaña dirigida no solo a las grandes empresas sino a todos esos hinchas que, pese a las circunstancias, mantienen a la ‘Franja’ en su corazón. ¿En qué consiste?

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