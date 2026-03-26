El Comité Olímpico Internacional (COI) acordó este jueves una nueva política de elegibilidad que excluye a las atletas transgénero de participar en competencias femeninas.

Este criterio se alinea con una orden de Donald Trump, que prohíbe a deportistas trans participar en disciplinas para mujeres biológicas, las cuales se aplicarán desde Los Ángeles 2028.

“La elegibilidad para cualquier prueba de categoría femenina en los Juegos Olímpicos o en cualquier otro evento del COI, incluidos los deportes individuales y de equipo, queda ahora limitada a mujeres biológicas”, señalaron desde el COI.

De esa manera, se determinará si una atleta puede participar a través de pruebas genéticas obligatorias.

Cabe resaltar que no hay datos oficiales sobre cuántas mujeres transgénero compiten a nivel olímpico, y solo hay casos como el de la halterófila Laurel Hubbard, quien participó en Tokio 2021. La restricción también afecta a la corredora Caster Semenya, quien tiene hiperandrogenismo —su cuerpo produce niveles de testosterona típicamente masculinos de forma natural—.

Criterio del COI afecta a atletas como Caster Semenya, a quien se le asignó el sexo femenino en Sudáfrica y posee niveles de testosterona superiores al rango típico de las mujeres. Foto: difusión

Según el COI, la nueva política protege “la equidad, seguridad e integridad en la categoría femenina”. Además, no es retroactiva y excluye todos los programas deportivos de base o recreativos.

“En los Juegos Olímpicos, incluso los márgenes más pequeños pueden ser la diferencia entre la victoria y la derrota (...) Así que está absolutamente claro que no sería justo que los varones biológicos compitieran en la categoría femenina” , mencionó Kirsty Coventry, presidenta del COI —y doble medallista de oro olímpico en natación—.

El control de género obligatorio, que ya se realiza en disciplinas como atletismo, esquí y boxeo, puede ser criticado por expertos en derechos humanos y grupos activistas. Sin embargo, el COI argumenta que la ventaja de rendimiento masculina sobre las mujeres biológicas era del 10% al 12% en la mayoría de las pruebas como carreras y natación, y del 20% en lanzamiento y salto.

Incluso, puede ser superior al 100% en pruebas de potencia explosiva como los deportes de golpeo.

Con información de AP.