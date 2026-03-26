Atletas transgénero no podrán participar en competencias de mujeres biológicas, según el COI, porque tienen márgenes de ventaja de rendimiento. Foto: referencial / Freepik
Atletas transgénero no podrán participar en competencias de mujeres biológicas, según el COI, porque tienen márgenes de ventaja de rendimiento. Foto: referencial / Freepik
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Redacción Gestión
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El Comité Olímpico Internacional (COI) acordó este jueves una nueva política de elegibilidad que excluye a las atletas transgénero de participar en competencias femeninas.

Este criterio se alinea con una orden de Donald Trump, que prohíbe a deportistas trans participar en disciplinas para mujeres biológicas,

“La elegibilidad para cualquier prueba de categoría femenina en los , incluidos los deportes individuales y de equipo, queda ahora limitada a mujeres biológicas”, señalaron desde el COI.

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De esa manera,

Cabe resaltar que no hay datos oficiales sobre cuántas mujeres transgénero compiten a nivel olímpico, y solo hay casos como el de la halterófila Laurel Hubbard, quien participó en Tokio 2021. La restricción también afecta a la corredora Caster Semenya, quien tiene hiperandrogenismo —su cuerpo produce niveles de testosterona típicamente masculinos de forma natural—.

Criterio del COI afecta a atletas como Caster Semenya, a quien se le asignó el sexo femenino en Sudáfrica y posee niveles de testosterona superiores al rango típico de las mujeres. Foto: difusión
Criterio del COI afecta a atletas como Caster Semenya, a quien se le asignó el sexo femenino en Sudáfrica y posee niveles de testosterona superiores al rango típico de las mujeres. Foto: difusión

Según el COI, la nueva política protege “la equidad, seguridad e integridad en la categoría femenina”. Además, no es retroactiva y excluye todos los programas deportivos de base o recreativos.

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“En los Juegos Olímpicos, incluso los márgenes más pequeños pueden ser la diferencia entre la victoria y la derrota (...) Así que está absolutamente claro que no sería justo que los varones biológicos compitieran en la categoría femenina”, mencionó Kirsty Coventry, presidenta del COI —y doble medallista de oro olímpico en natación—.

El control de género obligatorio, que ya se realiza en disciplinas como atletismo, esquí y boxeo, puede ser criticado por expertos en derechos humanos y grupos activistas. Sin embargo, el COI argumenta que la ventaja de rendimiento masculina sobre las mujeres biológicas era del 10% al 12% en la mayoría de las pruebas como carreras y natación, y del 20% en lanzamiento y salto.

Incluso, puede ser superior al 100% en pruebas de potencia explosiva como los deportes de golpeo.

Con información de AP.

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