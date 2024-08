Es el turno de Los Ángeles para la antorcha. La alcaldesa Karen Bass aceptó la bandera olímpica en la ceremonia de clausura de París el domingo, antes de entregársela a un representante clave de los negocios locales de Los Ángeles, Tom Cruise, quien en un viaje pregrabado en motocicleta, avión y paracaídas inició la cuenta regresiva para 2028.

La ciudad se convertirá en la tercera en el mundo en albergar los Juegos tres veces, ya que se suma a los años históricos de 1932 y 1984. Aquí hay una mirada hacia adelante y hacia atrás en el tiempo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

La trilogía olímpica de Los Ángeles

Los Ángeles obtuvo los juegos de 2028 como premio de consolación cuando París fue elegida para 2024.

En 1932, Los Ángeles organizó sus primeros Juegos Olímpicos. La ciudad fue la única postora para los juegos, en un momento marcado por la Gran Depresión y la ausencia de varias naciones. Sin embargo, momentos deportivos memorables vinieron de atletas como el atleta estadounidense Babe Didrikson Zaharias, quien ganó oros en los nuevos eventos femeninos de jabalina y vallas.

El éxito financiero y cultural le dio a 1984 una reputación como los “buenos” Juegos Olímpicos, lo que hizo que aparentemente todas las grandes ciudades del mundo quisieran tener el suyo.

Haciendo hincapié tanto en lo moderno como en lo clásico con una mano de Hollywood, los juegos abrieron con el campeón de decatlón Rafer Johnson encendiendo la antorcha, un tipo en una mochila propulsora descendiendo al Memorial Coliseum y el tema musical del maestro de “Star Wars” John Williams.

Con el boicot de los países del Bloque del Este, Estados Unidos dominó. Carl Lewis y Mary Lou Retton se encuentran entre los atletas que se convirtieron en nombres familiares. Un joven Michael Jordan llevó al equipo de baloncesto masculino al oro.

Los Juegos renovaron, por un tiempo, la reputación mundial de una ciudad que se había percibido como en declive.

“Queremos que nuestros juegos sean unos juegos modernos, juveniles, llenos del optimismo que el sur de California trae al mundo y al mundo”, dijo Janet Evans, cuatro veces medallista de oro olímpica en natación y directora de atletas del comité organizador de Los Ángeles 2028, a The Associated Press en París.

Al pasar la antorcha

Bass, quien regresa a Los Ángeles el lunes, pasó estos juegos en París junto con organizadores y funcionarios de la ciudad, aprendiendo lo que se necesita para albergar el evento deportivo más grande del mundo.

Junto a ella estuvieron el presidente de LA28, Casey Wasserman, un ejecutivo de entretenimiento, y la concejal de Los Ángeles, Traci Park, presidenta del comité olímpico de la ciudad.

“Como hemos visto aquí en París, los Juegos Olímpicos son una oportunidad para hacer un cambio transformador”, dijo Bass en una conferencia de prensa antes de la ceremonia de clausura.

Sedes viejas y nuevas, además de un estadio de natación

En medio de un auge de estadios y arenas, Los Ángeles pulirá las estructuras existentes en lugar de erigir otras nuevas.

“Son juegos sin construcción”, dijo Evans.

Después de la innovadora ceremonia de apertura de París en el río Sena, Los Ángeles planea abrir con un enfoque tradicional basado en el estadio SoFi Stadium en la vecina Inglewood, que también incorpora el centenario Memorial Coliseum en Los Ángeles.

Sede de dos equipos de la NFL, SoFi ha sido sede de un Super Bowl y varios conciertos de Taylor Swift desde su apertura en 2020. Se convertirá en lo que los organizadores dicen que es el lugar de natación olímpica más grande de la historia. Su papel en la ceremonia de apertura significa que la natación vendrá después del atletismo por primera vez desde 1972.

Intuit Dome, el hogar de los Clippers de la NBA en Inglewood, que pronto abrirá sus puertas, sería la sede principal más nueva de los juegos y es el hogar planeado para el baloncesto olímpico. El Crypto.com Arena de los Lakers, en el centro de la ciudad, será sede de gimnasia.

La toxicidad de nadar en el Sena se convirtió en un problema grave en París.

Eso podría poner un enfoque renovado en la costa del área de Long Beach que albergará carreras de maratón de natación y triatlón. Su historial de limpieza es mixto, pero sus aguas oceánicas obtuvieron calificaciones consistentemente altas en un análisis de 2023 realizado por la organización sin fines de lucro Heal the Bay.

La costa de Long Beach fue el hogar de las actuaciones pregrabadas durante la ceremonia del domingo de los Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish, Snoop Dogg y Dr. Dre.

Trenes, autobuses y tráfico

Una ciudad que es notoriamente difícil de atravesar puede parecer extraña para los Juegos Olímpicos, pero puede funcionar.

Bass dijo que planea emular las tácticas de Tom Bradley, el alcalde en 1984, cuyas mitigaciones de tráfico hicieron que algunos dijeran que era mejor que en los tiempos no olímpicos. Incluyen pedir a las empresas locales que escalonen las horas de trabajo para reducir la cantidad de automóviles en la carretera y permitir el trabajo desde casa durante los juegos de 17 días.

El aterrizaje de los Juegos Olímpicos bajo el entonces alcalde Eric Garcetti en 2017 le dio a la ciudad un tiempo de espera inusualmente largo para la planificación.

Si bien no es el metro de París, Los Ángeles ha construido un metro desde sus últimos Juegos Olímpicos, con líneas que pasan por los principales lugares.

En 2018, la ciudad planificó una ambiciosa lista de 28 proyectos de autobuses y trenes para transformar el transporte público. Algunos fueron desechados, pero otros avanzaron, incluida la extensión de una línea de metro para conectar el centro de Los Ángeles con UCLA, el hogar planeado de la Villa Olímpica.

Otro proyecto de alto perfil es el Inglewood People Mover, una línea ferroviaria automatizada de tres paradas que pasa por las principales sedes olímpicas. Inicialmente recibió 1.000 millones de dólares en fondos federales, pero la oposición de la representante demócrata Maxine Waters llevó a una reducción de 200 millones de dólares, informó Los Angeles Times. No está claro si la línea se completará para 2028.

Metro recibió recientemente 900 millones en fondos a través de un paquete de gastos de infraestructura y subvenciones de la administración Biden, de los cuales 139 millones se destinarán directamente a mejorar el transporte para 2028 y el objetivo de unos Juegos Olímpicos “sin automóviles”.

“El mayor desafío no es esperar hasta 2028, sino realmente aprovechar la oportunidad entre ahora y 2028 para ayudar a los angelinos y visitantes por igual a reimaginar la red de transporte como algo que será su primera opción”, dijo la directora ejecutiva de Metro, Stephanie Wiggins.

Crimen, seguridad y percepción

Si bien las tasas de criminalidad eran considerablemente más altas en 1984 que en la actualidad, con la cuenta regresiva para 2028 ha recibido una mayor atención y ha proyectado una sombra amplificada por las redes sociales.

Los Juegos Olímpicos están designados como un evento nacional especial de seguridad, lo que convierte al Servicio Secreto de EE. UU. en la agencia principal encargada de desarrollar un plan de seguridad, respaldado por importantes recursos federales.

Las fuerzas del orden de la ciudad y el condado de Los Ángeles enviaron oficiales a París para observar, aprender y ayudar mientras se preparan para sus propios juegos de 2028.

Hay muchos más campamentos en las calles de la ciudad que en 1984, y es poco probable que Los Ángeles haya resuelto su crisis de personas sin hogar en los próximos cuatro años. Al terminar los juegos de París, el gobernador de California, Gavin Newsom, amenazó con retener los fondos de las ciudades que no pudieran desalojar los campamentos.

Antes de los juegos en París, los organizadores reubicaron a miles de personas sin hogar, una práctica que también se utilizó para los juegos de Río de Janeiro 2016 y que los activistas criticaron como “limpieza social”.

Los turistas y las finanzas

Los Ángeles es el “próximo destino lógico” para los Juegos Olímpicos, dijo Adam Burke, presidente y director ejecutivo de la Junta de Turismo y Convenciones de Los Ángeles. “Los Ángeles se ha convertido en una de las capitales deportivas del mundo”.

Primero, la ciudad albergará un evento de la Copa Mundial de la FIFA y el Abierto Femenino de Estados Unidos en 2026 y otro Super Bowl en 2027.

La industria hotelera de la ciudad ha seguido creciendo, añadiendo 9.000 nuevas habitaciones de hotel en los últimos cuatro años y más en los próximos cuatro.

Los organizadores de LA28 confían en la venta de entradas, patrocinios, pagos del Comité Olímpico Internacional y otras fuentes de ingresos para cubrir el presupuesto de US$ 6,900 millones de los Juegos. El comité ha recaudado poco más de US$ 1,000 millones para una meta de US$ 2,500 millones en patrocinios corporativos nacionales.