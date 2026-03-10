Amazon alega que los agentes de Perplexity representan un riesgo de seguridad. Crédito: Freepik / CBP
La justicia federal de Estados Unidos bloqueó temporalmente a la empresa de inteligencia artificial Perplexity todo acceso a Amazon, lo que impide que

De acuerdo con información de EFE, se atiende una demanda presentada por Amazon en noviembre pasado en la que el titán del comercio electrónico acusó a Perplexity de utilizar métodos para “ocultar” sus agentes de IA y seguir rastreando su sitio web sin autorización.

La jueza Maxine Chesney, del norte de California, alegó que Amazon presentó “pruebas sólidas” de que el navegador Comet, desarrollado por Perplexity,

Según el criterio judicial, Amazon demostró una “probabilidad de éxito” en sus argumentos tras registrar superiores a los US$ 5,000 y largas oras de trabajo de sus para emplear herramientas que bloqueen el acceso de Comet a los sistemas privados de sus clientes.

Según Amazon, los sistemas de IA distorsionan tmbién su negocio publicitario. Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity

En esa línea, la plataforma de ecommerce sostiene que los agentes de Perplexity representan un riesgo de seguridad, ya que pueden operar dentro de sistemas protegidos, incluidas cuentas privadas que requieren contraseña. Sumado a que los sistemas de IA distorsionan el negocio publicitario.

Vale enfatizar que, a la fecha, Amazon restringe a agentes externos de IA y bloquea herramientas como ChatGPT de OpenAI. El que sí que tiene acceso es Rufus, su agente de IA.

Con información de EFE.

