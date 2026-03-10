Esta es una diferencia importante con la apreciación que reportan los encuestados en torno al sector empresarial. En esta nota, algunas razones para entender este hallazgo.

Vale recordar que el índice de confianza de Edelman se mide por tres niveles, que van del 1 al 100, en porcentaje, donde un valor mayor representa una mejor nota: Desconfianza (1-49), Neutral (50-59) y Confianza (60-100) en empresas, gobierno, medios y ONG.

Empresas gozan de más apreciación ciudadana

El Barómetro de Confianza de Edelman 2026, que encuestó a 33,938 personas en casi 28 países del mundo, también le puso foco al Perú. Pese a una ligera mejora respecto al año pasado, nuestro país, en general, desconfía de distintas instituciones (subió de 37 a 45%), ubicándose en la región por debajo de México (57%), Brasil (56%), Argentina (50%), Colombia (49%).

En detalle, los ciudadanos confían más en sus empleadores y empresas, es decir, el sector privado, que en el gobierno de turno.

Si bien la confianza en el gobierno creció 11 puntos, se mantiene en el nivel de desconfianza con 32%. En el lado opuesto, el respaldo a empleadores (76%) es el único que se mantiene en nivel de confianza. La confianza en empresas le sigue en el segundo lugar, ubicándose en nivel neutral (57%).

¿Cómo entender esta distancia en el espectro entre privado y público? Para Claudia Sícoli, directora de la Carrera de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), no hay duda que la razón principal está vinculada a la baja estabilidad política que ha experimentado Perú en los últimos años.

“Es esperable (el resultado). Son ya más de 10 años con problemas de estabilidad en el sector público. Nos sobran casos de corrupción de funcionarios, mal funcionamiento de instituciones y baja meritocracia. Por allí se explica lo que señalan los encuestados”, sostuvo.

Otro hallazgo vinculado a lo anterior, que también destaca Edelman, que se ha ampliado la brecha de confianza institucional promedio entre los peruanos de ingresos más altos en comparación a los e ingresos bajos. Ahora son 21 puntos de diferencia, mientras que en 2025 eran 15.

De hecho, para la población de bajos ingresos, ninguna institución, incluidas las empresas, pueden ser vistas como competentes o éticas. Aunque aquí, el peor ubicado es, de lejos, el gobierno con un score de 76% y 43% para las consultas por cuál es “menos competente” y “no ético”, respectivamente.

Bajo la mirada de Franco Saito, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), hay una explicación sencilla para lo anterior. Lo evidente es que las personas menos favorecidas tienen más elementos para depender de la asistencia del Estado, a diferencia de los más acaudalados, que pueden “reemplazar” esa ayuda con sus propios recursos, por ejemplo, en salud o educación.

“Los encuestados perciben más cercanas a las empresas que al Estado, que suena más etéreo, a pesar de ser quien brinda los servicios públicos (...) En los últimos años hemos visto un nivel de deterioro importante, especialmente en salud, seguridad y educación. Antes no eran excelentes, pero ahora se ha debilitado todo eso”, enfatizó.

¿Los sectores más confiables?

En otra parte de su reporte, Edelman hace un ejercicio muy interesante: medir la confianza por tipo de rubro económico, dentro del sector privado.

Así, de acuerdo con la consultora, los peruanos mantienen un nivel de confianza importante en 14 de los 17 sectores industriales analizados. Hay 4 que resaltan: Tecnología, Energía, Hoteles y Hospitalidad; y Manufactura. Todos registraron más de 60 %, excepto 3: Retail, Redes Sociales y Servicios Profesionales, que se ubicaron en el nivel neutral.

A criterio de los analistas consultados por Gestión hay más de una óptica para entender esta diferencia de percepciones entre los encuestados. Por un lado, Sícoli apuntó a las diferencias en el nivel de informalidad, tan característico del empleo peruano, que podrían afectar el nivel de confianza de un sector determinado.

“Si dentro de retail, por ejemplo, incluimos a los pequeños comercios, donde no necesariamente abunda el trabajo formal, podríamos entender el resultado. Eso afecta las condiciones del trabajo. En el lado contrario, sectores como Tecnología y Energía son más estables en ese sentido”, detalló.

Por su parte, Saito consideró que influye también la sensación ciudadana de cuáles son los rubros más dinámicos en años recientes en el ofrecimiento de nuevas oportunidades laborales, así como de rotación y liberación de vacantes.

“[Los que están mejor ubicados] están en auge, sobre todo Tecnología. Todo lo que es inteligencia artificial mantiene oportunidades latentes y eso se ve reflejado hoy en el mercado laboral: los salarios son más altos y hay más demanda de profesionales. Otros como las redes sociales o los servicios profesionales no demandan empleo a ese nivel”, diferenció.

Amenazas a la confianza motivadas por hechos externos

El estudio de Edelman también resalta otra cuestión relevante: los fenómenos que podrían afectar la confianza de los peruanos en sus instituciones, y especialmente, sus empleos. Esto indiferentemente si se trata del Estado o sector privado.

Aquí la consultora remarca que la mayoría de empleados peruanos encuestados teme que los conflictos comerciales y arancelarios; al igual que una “recesión inminente” puedan perjudicar a su empresa, incluso llegando a perder sus empleos.

En ambos casos los porcentajes de alarma reportados son altos: 69% para conflictos comerciales y 74% para un enfriamiento económico. Tanto Saito como Sícoli creen que detrás de ello hay un análisis que ambos choques externos tienen precedentes muy recientes.

Los aranceles impuestos por Estados Unidos marcaron la agenda en 2025 y siguen vigentes en 2026. Ello preocupa a los empleados peruanos. Fotocomposición: ChatGPT.

“La pandemia fue muy cruda en el Perú y costó recuperarse de ella. Eso golpeó a muchos sectores económicos. El tema arancelario comercial igual: con la guerra Rusia-Ucrania, entre la falta de fertilizantes y la política, subieron los precios. Son efectos cercanos aún”, refirió Sícoli.

Saito, por otro lado, indicó que puede haber un vínculo entre la desconfianza en el gobierno y su potencial capacidad de respuesta ante un agravamiento de ambos fenómenos. Sin embargo, no cree que habrá que ser tan pesimistas.

“No sabemos qué pasará con los aranceles y la guerra con Irán, pero la economía ha mostrado resiliencia. Las exportaciones han roto récord en 2025 y crecemos a tasas superiores al 3%. Claro, es verdad que el impacto político ha evitado que crezcamos más”, agregó.