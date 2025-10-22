Joanna Castro, de Credicorp Capital, explicó cómo vienen gestionando sus portafolios.
Joanna Castro, de Credicorp Capital, explicó cómo vienen gestionando sus portafolios.
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Pese a un entorno que no es ajeno a la volatilidad, los peruanos de alto patrimonio prevén un “buen cierre” del año para sus portafolios de inversiones en este 2025, según Credicorp Capital, ¿en qué se fundamenta dicha expectativa?

TE PUEDE INTERESAR

Robinhood llega al Perú: ¿compartirá sus ganancias con inversionistas locales?
Empresas se lanzan a la busca de directores, ¿qué perfil necesitan?
BCRP baja por primera vez tope a tasa de interés de créditos, ¿quiénes se afectan?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.