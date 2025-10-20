Anteriormente, el reporte solo incluía consultas sobre el monitoreo del desempeño de los miembros del comité.
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

Las empresas emisoras del mercado de capitales estarán obligadas a comunicar a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) sobre el nivel de profesionalización de los miembros del comité de auditoría.

