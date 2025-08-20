La propuesta normativa se enmarca en una agenda que viene trabajando la SMV hace buen tiempo con el fin de acercarse a los principios internacionales. (Foto: Freepik)
La propuesta normativa se enmarca en una agenda que viene trabajando la SMV hace buen tiempo con el fin de acercarse a los principios internacionales.
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) ha publicado un proyecto de resolución con miras a que las empresas brinden mayor información a los inversionistas sobre su buen gobierno corporativo, ¿cuál es la propuesta?

