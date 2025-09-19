Empresas. Definirán criterios usados para fijar el esquema de retribución de los miembros del directorio. (Foto: iStock)
Empresas. Definirán criterios usados para fijar el esquema de retribución de los miembros del directorio. (Foto: iStock)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) modificó el reporte de cumplimiento del código de buen gobierno corporativo a fin de conocer si existen diferencias en las retribuciones recibidas por los directores, así como el perfil del comité de auditoría de las empresas.

TE PUEDE INTERESAR

Retribución del Directorio: ¿transparencia obligatoria o voluntaria?
Los tres roles del directorio consciente, ¿cuales son?
Federación de Cajas Municipales rechaza intento de incluir a excongresistas en sus directorios

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.