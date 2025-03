Estas consideraciones fueron rebatidas por el presidente de la Fepcmac, Jorge Solís, quien calificó de lamentables las declaraciones de Espinosa y le demandó una rectificación.

“Para expresar nuestra preocupación sobre las declaraciones del superintendente de la SBS, una declaración muy lamentable; fuera de contexto”, dijo Solís.

“El que haya señalado que en las cajas municipales y en las microfinancieras hay un problema de gobernanza, que incluso se peleaban (sus directores). Y esto genera un clima de incertidumbre y desconfianza dentro de las microfinancieras que necesitan ser fortalecidas”, sostuvo.

Consideró que hubo un “desliz” del superintendente, quien “no ha entendido cómo funcionan las cajas municipales. Tenemos (las cajas) un director de Cofide, es un directorio muy especializado”.

Requisitos

Incluso Solís afirmó que las cajas no consiguen directores porque los requisitos son muy altos. “Los directores de la caja municipal son técnicos muy especializados. Si bien es cierto el gobierno municipal es el que detenta el patrimonio, no hacen gestión en las cajas. La gestión es de carácter privado, pone tres directores, y deben tener estándares y un nivel de profesionalismo muy alto. Requisitos mucho más exigentes que para cualquier director de cualquier otra entidad financiera”, argumentó el representante de las cajas.

“Rechazo categóricamente que para ser director de una caja del municipio (uno) tiene que ser amigo del municipio de un partido político. Eso es mentira. Los requisitos son técnicos”, agregó.

Recalcó que los comentarios del funcionario son una mala señal al mercado y que configuran un “cabe” a los procesos de incorporación de socios estratégicos en los que están abocadas algunas cajas.

Fuentes del mercado opinaron que la incorporación de socios estratégicos a las cajas municipales se frustró anteriormente por desacuerdos en el mismo directorio de algunas entidades ediles, lo que refleja que es necesario continuar con el desarrollo de estas instituciones y reforzar su gobierno corporativo.

“Quiero invitarlo públicamente a que se rectifique porque ya las cajas, en este contexto, están buscando fortalecerse patrimonialmente, apalancarse patrimonialmente precisamente para atender ese segmento, al sector de las microempresas, al sector informal al que siempre hemos atendido”, dijo Solís.

“Yo lamento que no conozcan el tema (en la SBS) y creo que es importante no solamente reorganizar la SBS, sino que se considere la permanencia de algunos funcionarios que no entienden, no conocen el tema de la microfinanzas”, enfatizó.

Mejoras

En entrevista con Gestión (21.03.2025), Espinosa manifestó que “hay que incidir muy fuertemente en mejorar las circunstancias de gobierno corporativo (de las cajas), porque una empresa no puede enfrentar circunstancias de crisis con peleas en el directorio, en la junta o en el comité de vigilancia”.

Sostuvo que se requiere “profesionalidad en la administración (de las cajas), gente que sepa del negocio financiero y que no esté sentado en un directorio solamente porque tiene una vinculación política con un alcalde o con un partido”.

