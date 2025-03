Aun así, el crecimiento de los bancos se centrará en préstamos minoristas garantizados de menor riesgo, incluyendo préstamos de nómina e hipotecas, y en préstamos comerciales destinados a los sectores de pesca, agricultura, servicios públicos y construcción, que han registrado una recuperación de la producción este año, advierte.

Estima, además, que el crecimiento de los préstamos para pymes será impulsado principalmente por iniciativas gubernamentales, en particular el programa Impulso MyPerú.

Las expectativas de los indicadores macroeconómicos son positivas, el PBI aumentaría, se controló la inflación, el tipo de cambio es el menos volátil en la región, lo que hace prever un mejor año que en el 2024, dijo Walter Leyva, docente de Esan.

Sin embargo, la metodología de evaluación del cliente se ha vuelto más rigurosa con el fin de que la calidad de la cartera no tenga un impacto más alla del esperado, por ello, los bancos vienen reorientando sus colocaciones en productos garantizados, comentó.

El indicador de calidad de cartera de los bancos ha sido golpeado en los últimos años, por lo que seguirán trabajando con mucha cautela, acotó.

Asimismo, Víctor Blas, gerente de División de Estrategia y Finanzas en Financiera Confianza, comentó que la cautela que muestra la banca desde el año pasado, seguiría este periodo porque el riesgo que representan los clientes aún se mantiene, pese a las mejoras macroeconómicas.

“La recuperación del país tiene su soporte en sectores no masivos, sino en los que -en términos económicos- no aportan significativamente a los segmentos de la mype o consumo. Este es el caso de la pesca, la industrial avanza pero la artesanal todavía no levanta”, manifestó.

Proyección

El crecimiento de la cartera alcanzará el 5% en los próximos 12 meses, estima Moody’s, con un aumento en la primera mitad de 2025, pero a un ritmo más lento a fin de año, tras permanecer prácticamente sin cambios en 2024.

La inestabilidad política del país seguirá representando un riesgo negativo, la incertidumbre aumentará hacia fines de este año a medida que se acerquen las elecciones presidenciales de 2026, lo que podría obstaculizar el crecimiento económico y la inversión y aumentar la volatilidad financiera para los bancos, refiere la calificadora.

“La segunda parte del año suele ser la de mayor movimiento, porque llegan las campañas de fiestas patrias y fin de año. Pero, lo que nos preocupa a todos es la inestabilidad política, es una variable que tendría algunos puntos en contra. Si se ve con mayor fuerza en el segundo semestre podría afectar el dinamismo crediticio”, indicó Leyva.

Blas apunta en la misma dirección. En abril se sabrá el número de partidos que participarán del proceso electoral en el 2026 y luego empiezan las encuestas que suelen generar mucha fragmentación política y ruido, afirmó.

“Es esperable que, al ser un periodo prelectora, haya mayor cautela. Algunos estamos acelerando lo más que se pueda la oclocación en el primer semestre -dentro de los parámetros de rigurosidad- porque en el segundo tenemos esa gran interrogante”, manifestó.

Algunas veces, esta incertidumbre se traduce en protestas y convulsión social que golpea a la micro y pequeña empresa, con el cierre de vías y de negocios, añadió.

Pese a ello, Moody’s prevé que la calidad de la cartera seguirá mejorando gracias a los prudentes estándares de originación. Además, las reservas para pérdidas crediticias de los bancos peruanos alcanzaron un máximo del 5.9% de los préstamos brutos en diciembre de 2024, lo que ayudará a compensar el riesgo de activos y las posibles pérdidas crediticias, anticipa.

El capital seguirá siendo adecuado para respaldar más préstamos

La capitalización probablemente se mantendrá estable gracias al aumento recurrente y previsto de la reposición de capital en los bancos peruanos, que compensará un aumento en la originación de préstamos por parte de los bancos, señala Moody’s.

El capital común tangible/activos ponderados por riesgo ajustados -medida del capital básico- aumentó 27 puntos básicos a 14.2% en diciembre de 2024 debido al consumo mínimo de capital y al aumento de las utilidades, y resistirá el moderado repunte esperado del crecimiento de la cartera en 2025, indica. El índice total de capital regulatorio fue de 17.4% en diciembre de 2024.

La calificadora refiere también que algunos bancos peruanos han emitido recientemente instrumentos elegibles para capital regulatorio en virtud de una regulación peruana similar a la de Basilea III, pero las deudas subordinadas de nivel II en Perú tienen una absorción de pérdidas limitada antes de la liquidación.

SOBRE EL AUTOR Zulema Ramirez Huancayo Economista de la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como redactor de Finanzas en Diario Gestión.