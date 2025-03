Así, el regulador redujo los plazos de reposición de los servicios financieros digitales, cuando se interrumpe el normal funcionamiento de las principales vías de atención que incluye la banca por Internet, el aplicativo móvil y las billeteras digitales.

“Una entidad financiera no puede tener interrupciones en estos canales por más de cinco horas y si es un banco sistemático (que concentra gran parte del mercado) la caída del servicio no debe extenderse por más de tres horas, sobre todo, entre las 10 am y 6 pm, horario en que se hace un uso más intensivo”, dijo a Gestión Claudia Cánepa, intendente de riesgo operacional de la SBS.

Sostiene que los servicios de transferencias bancarias y pagos interoperables son los más requeridos en los últimos años por los clientes financieros, lo que también los hace vulnerables a fallos en su funcionamiento.

En este escenario, refiere la funcionaria, el objetivo es asegurar la resiliencia operacional en los canales digitales –que también involucra el pago de planilla y a proveedores–, asegurar que las instituciones financieras tienen estrategias definidas para hacer frente a estos eventos en cualquier momento.

Multa

Es por ello que la SBS ha tipificado el incumplimiento de esta normativa como infracción grave. “En cuanto a las interrupciones, se plantean infracciones que nos permiten iniciar un proceso sancionador si la empresa supera el periodo establecido. Esto implican multas que van desde los S/ 53,500 a los S/ 535,000″, precisó Cánepa.

Luis Ernesto Marín, socio del Área Corporativa y Financiera de Rubio Leguía Normand, califica esta postura de la SBS como más “ácida” frente a las interrupciones que se observan en algunas entidades del sistema.

Pese a que no es una iniciativa reciente del regulador, sino que ya la viene trabajando desde hace un tiempo, pretende que las entidades refuercen sus planes de contingencia vigentes y puedan brindar una pronta respuesta ante la incertidumbre de los usuarios, señaló.

“Al definir la interrupción como una infracción grave, la superintendencia le quiere dar la importancia que merecen estos eventos, por el impacto que tienen sobre el usuario financiero y la molestia que pueden generarle. Si el banco falla, la SBS no lo va a pasar por alto”, manifestó.

Reporte

Además, la SBS fija que la información sobre estos eventos debe ser remitida por las instituciones financieras en un plazo máximo de cinco horas desde su inicio, siempre que ocurra entre las 07:00 am y las 04:00 pm. Y, las empresas con concentración de mercado tienen una hora.

La superintendencia quiere asegurar una continuidad en las operaciones críticas del sistema financiero, especialmente en banca móvil y billeteras digitales, por eso está siendo más rígida con los plazos para reportar el incidente, comentó María del Carmen Yuta, socia de Vodanovic. Antes, estos plazos eran de hasta un día para cualquier entidad y de cuatro horas para las que concentran mercado, acotó.

“Las condiciones más estrictas de información y restablecimiento del sistema operativo termina beneficiando al cliente que hoy se perjudica cuando no puede usar su billetera. Habrá una supervisión más fina y el público podrá enterarse en un plazo breve sobre los inconvenientes”, expresó.

Yuta refirió que las entidades supervisadas deberán realizar labores preventivas y verificar la eficacia de sus sistemas.

