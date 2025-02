Así, el 36% de las personas, es decir una de cada tres, no tiene productos de ahorros, porque no les alcanza el dinero, sus ingresos son insuficientes o son variables, concluye el estudio “Índice de inclusión financiera 2024″ elaborado por Credicorp.

Por regiones, esta razón es predominante en Piura (55%), seguida por Arequipa (44%) y Áncash (42%).

“Cuando la gente dice que no ahorró porque no le alcanza es que no está teniendo suficientes excedentes y esto tiene que ver, justamente, con el nivel de crecimiento y desarrollo del país”, manifestó a Gestión el gerente de asuntos corporativos del holding, Enrique Pasquel.

Mientras más crezca la economía, más personas tendrán excedentes para resguardar en el sistema financiero, pero si la evolución es lenta no es posible que mejore el indicador de ahorro, agregó.

En el 2024, el PBI del país aumentó 3.3%, tras contraerse 0.6% en el año previo, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Confianza

Otro dato saltante del estudio es que siete de cada 10 peruanos confía poco (39%) o desconfía totalmente (30%) de las instituciones financieras, dato que no presentó mejoras en el último año.

La confianza es especialmente baja en Cajamarca (23%) y la zona sur del país, como Puno (24%) y Cusco (19%). En Lima solo el 37% confía algo o totalmente en las entidades financieras.

Para Pasquel, el grado de confianza de un usuario depende principalmente del nivel de educación financiera que tenga. Si un ciudadano no conoce un producto bancario o las ventajas que le provee, puede crearse algunos prejuicios, mencionó.

En contrapartida, la utilidad percibida sobre los medios de pago digitales subió en los últimos cuatro años. Así, el 63% y 48% de personas afirman que las billeteras móviles y las app de entidades financieras, en cada caso, son útiles o muy útiles. En el 2022, el porcentaje era de 40% en ambos casos.

Seguridad

Pese a esto último, el informe muestra que uno de cada tres peruanos siente que su dinero no está seguro en las entidades financieras y una proporción algo mayor (37%) tiene miedo a realizar transacciones financieras por medios digitales. En el país, estas percepciones no han mejorado en los últimos dos años.

El ejecutivo asegura que si bien algunos sistemas operativos de las entidades financieras han presentado fallas y han aumentado los casos de fraude digital, la raíz de esta inseguridad está en el desconocimiento de los servicios.

“Más que por problemas en los aplicativos, que por supuesto hay, siempre hay varios aspectos por mejorar y nos esforzamos por hacerlo; realmente el mayor problema del país a nivel de confianza y seguridad es que la gente conoce poco las características de los productos”, aseveró.

Primer paso

En ese contexto, la encuesta preparada por Ipsos y cuyos datos desarrolló Credicorp, arrojó también que el 35% de la población en Lima Metropolitana ha logrado una inclusión financiera “alcanzada” (plena), mientras que el 43% se encuentra en progreso y el 23% muestra un nivel bajo.

Hay un porcentaje muy grande de gente que ha dado el primer paso en la inclusión al utilizar billeteras digitales o cuentas de ahorro; sin embargo, para considerar que el usuario alcanzó su incorporación al sistema financiero debe tener un uso más intensivo de las herramientas, manifestó el ejecutivo.

“El indicador de 35% en Lima –una de cada tres personas– es relativamente bajo porque la gente solo utiliza los productos básicos. Lo ideal es que puedan aprovechar al máximo las ventajas de los medios digitales, por ejemplo, acceder a créditos y seguros”, expresó.

Las macrorregiones de la costa tienen las mayores proporciones de ciudadanos con nivel “alcanzado” de inclusión financiera, mientras que en la selva y sierra norte predomina una baja inclusión.

Efectivo

Se observa, además, un incremento continuo en la adopción y uso frecuente de billeteras móviles y aplicaciones de pago, tanto para realizar transacciones de salida (pagos y compras) como para recibir ingresos por sueldos o ventas, mencionó Pasquel.

Pese al avance de los medios digitales, el efectivo mantiene liderazgo como método de pago y recepción de dinero.

El 98% de la población encuestada por Credicorp utiliza billetes y monedas como medio de pago para productos y servicios. “No significa que todos ellos hacen uso exclusivo del efectivo, lo que quiere decir es que estas personas en algún momento recurren a el, aunque sean usuarios ya digitalizados”, explicó el gerente.

Si bien no hay un dato preciso de la evolución del dinero digital frente al efectivo, al ver la expansión de clientes de las billeteras electrónicas se puede inferir que los peruanos que aún pagan solo con cash lo hacen cada vez con menos frecuencia, acotó.

De acuerdo con el informe, el 38% de peruanos realiza pagos mediante billeteras móviles, porcentaje superior al 18% reportado dos años atrás. Lima y Arequipa son las regiones con mayor uso de este medio digital.

La mitad de limeños utiliza cajeros automáticos

El uso de canales presenciales se recupera lentamente en el país, luego de un periodo prolongado de confinamiento por la crisis sanitaria.

Así, el 42% de peruanos afirma asistir a cajeros automáticos, mientras que el 38% indica que acude a agentes o corresponsales del sistema financiero para realizar alguna transacción. Estos porcentajes fueron de 36% y 34%, respectivamente, en el 2021.

En particular, Lima es la región donde más se utilizan los canales físicos, según el estudio de Credicorp. El 55% de limeños recurre a cajeros automáticos y el 46% asiste a agentes o corresponsales.

A pesar del avance de los medios digitales, el efectivo mantiene un predominio como método de pago y empuja a los usuarios a acudir a canales físicos, explica Enrique Pasquel.

