La lealtad laboral en América Latina ha dejado de ser un compromiso de largo plazo para convertirse en una negociación diaria basada en el propósito, la salud emocional y la capacidad de aprendizaje constante. El estudio “Generación Z: compromiso y rotación laboral en América Latina”, desarrollado por Pulso, diagnostica un cambio de paradigma en el management regional: el talento joven ya no busca solo un empleo, sino un ecosistema de crecimiento que sea auténtico y coherente.

Entre los hallazgos más relevantes del informe se identifica que la falta de oportunidades de desarrollo (30.3%) y la mejor oferta económica (30.1%) son las principales causas de rotación y renuncia en los jóvenes profesionales.

Sin embargo, el estudio matiza estas prioridades según el contexto local. Mientras que en Perú y Argentina el estancamiento profesional es la razón número uno para buscar la salida, en Ecuador y Centroamérica el factor económico sigue manteniendo un peso determinante.

Cultura y flexibilidad: el nuevo estándar

Si el desarrollo profesional es la puerta de salida, el clima laboral (64.5%) es el ancla de permanencia. No obstante, el estudio advierte sobre una “brecha de compromiso”: aunque el ambiente sea agradable, si no hay crecimiento real, la intención de quedarse es moderada.

Actualmente, solo el 40% de los jóvenes en la región proyecta permanecer más de dos años en su actual organización. En Perú, esta cifra es ligeramente superior, con un 41.9% que aspira a superar los dos años, siempre que factores como la flexibilidad horaria (52.5%) estén garantizados.

La flexibilidad ya no es un beneficio, sino un estándar esperado. El 42% de los encuestados asocia la modalidad híbrida y la autonomía con un mejor equilibrio entre vida personal y trabajo. Las cifras muestran contrastes drásticos: mientras en Honduras el 74% trabaja bajo modelos híbridos, en Ecuador el 61.8% mantiene la presencialidad, lo que genera presiones distintas sobre la cultura organizacional de cada país.

Datos del estudio

Este análisis de escala regional ofrece una radiografía sobre cómo los jóvenes de entre 22 y 30 años están transformando las dinámicas de trabajo en Perú, Ecuador, Argentina, Costa Rica y Honduras. El estudio integró 1,767 encuestas y 50 entrevistas.