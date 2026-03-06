La lealtad laboral en América Latina ha dejado de ser un compromiso de largo plazo para convertirse en una negociación diaria basada en el propósito, la salud emocional y la capacidad de aprendizaje constante. El estudio “Generación Z: compromiso y rotación laboral en América Latina”, desarrollado por Pulso, diagnostica un cambio de paradigma en el management regional: el talento joven ya no busca solo un empleo, sino un ecosistema de crecimiento que sea auténtico y coherente.
Entre los hallazgos más relevantes del informe se identifica que la falta de oportunidades de desarrollo (30.3%) y la mejor oferta económica (30.1%) son las principales causas de rotación y renuncia en los jóvenes profesionales.
Sin embargo, el estudio matiza estas prioridades según el contexto local. Mientras que en Perú y Argentina el estancamiento profesional es la razón número uno para buscar la salida, en Ecuador y Centroamérica el factor económico sigue manteniendo un peso determinante.
LEA TAMBIÉN: Empleo en el Perú creció un 1.5% durante el 2025: ¿qué sectores crecieron más?
Cultura y flexibilidad: el nuevo estándar
Si el desarrollo profesional es la puerta de salida, el clima laboral (64.5%) es el ancla de permanencia. No obstante, el estudio advierte sobre una “brecha de compromiso”: aunque el ambiente sea agradable, si no hay crecimiento real, la intención de quedarse es moderada.
Actualmente, solo el 40% de los jóvenes en la región proyecta permanecer más de dos años en su actual organización. En Perú, esta cifra es ligeramente superior, con un 41.9% que aspira a superar los dos años, siempre que factores como la flexibilidad horaria (52.5%) estén garantizados.
La flexibilidad ya no es un beneficio, sino un estándar esperado. El 42% de los encuestados asocia la modalidad híbrida y la autonomía con un mejor equilibrio entre vida personal y trabajo. Las cifras muestran contrastes drásticos: mientras en Honduras el 74% trabaja bajo modelos híbridos, en Ecuador el 61.8% mantiene la presencialidad, lo que genera presiones distintas sobre la cultura organizacional de cada país.
- Datos del estudio
Este análisis de escala regional ofrece una radiografía sobre cómo los jóvenes de entre 22 y 30 años están transformando las dinámicas de trabajo en Perú, Ecuador, Argentina, Costa Rica y Honduras. El estudio integró 1,767 encuestas y 50 entrevistas.