En 2025, las personas con trabajo en el Perú ascendieron a los 17.57 millones, luego de presentar un crecimiento de 1.5%, equivalente a la adición de 252,300 respecto al anual del 2024, reportó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en su informe técnico Perú: “Comportamiento de los Indicadores del Mercado Laboral a nivel Nacional y en 27 Ciudades”.

La comparación del 2025 con su año previo mostró que la población ocupada (es decir, que cuenta con algún tipo de trabajo) creció en las empresas de 11 a 50 trabajadores en 9% (equivalente a 113,800), seguido de la población que labora en establecimientos de 51 y más trabajadores en 2.9% (99,400) y en la población que se desempeñó en empresas de 1 a 10 trabajadores en 0.3% (39,000).

Durante el 2025, la población ocupada en actividades dedicadas a la agricultura, pesca y minería aumentó en 2.5% (102,800). Asimismo, se mostró un comportamiento positivo en construcción de 1.3% (15,100), comercio 1.3% (43, 000) y servicios en 1.1% (81,800), con relación al año 2024.

También reportó el INEI que, en 2025, la población ocupada aumentó en 23 ciudades del país, entre las que destacaron Puerto Maldonado y Pucallpa con 7.3% (para cada caso), seguidas de Moquegua y Arequipa, con 5.7% (cada una) y Huancavelica con 5.1%.

Respecto a los niveles salariales, en 2025, los mayores ingresos mensuales provenientes del trabajo se registraron en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao (S/ 2,486), seguido de Moquegua (S/ 2,426.4), Chachapoyas (S/ 2,392.5) y Arequipa (S/ 2,324.6).

Este estudio también precisó que la población con empleo del área urbana aumentó en 1.9% (267,800); sin embargo, disminuyó en el área rural en 0.5% (un retroceso de 15,600), con relación al año 2024.

Panorama de Lima Metropolitana

De otro lado, el INEI mostró que, entre noviembre de 2025 y enero de 2026, la población ocupada de Lima Metropolitana aumentó en 5% (273,600), con relación a similar periodo del año anterior, totalizando 5,743,800 personas.

De acuerdo con el informe técnico Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana, elaborado sobre la base de los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN), la población ocupada masculina se incrementó 5.6% (equivalente a 165,400) y la femenina en 4.3% (108,200), respecto a igual trimestre del año anterior.

Durante el trimestre de análisis, la población ocupada de 45 a más años de edad creció en 12.2% (258,600), seguido del grupo de 25 a 44 años en 0.5% (12,600) y de la población menor de 25 años en 0.4% (2,300), con relación a similar periodo del año anterior.

De acuerdo con el nivel educativo, en el trimestre de análisis, la población ocupada con educación superior universitaria subió en 12.4% (194,600), seguido de aquellos que contaron con educación secundaria en 5% (119,600) y entre los que tienen educación superior no universitaria en 0.3% (3,100). No obstante, la población con educación primaria o menor nivel disminuyó en 12% (retrocediendo en 43,700).