Las organizaciones que logren aprovechar el capital humano del silver economy estarán mejor preparadas para enfrentar los desafíos del futuro. Foto: Andina.
Las organizaciones que logren aprovechar el capital humano del silver economy estarán mejor preparadas para enfrentar los desafíos del futuro. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Newsletter empleo
Jaime Aguirre Guarderas
mailJaime Aguirre Guarderas

La nueva longevidad no es solo un desafío social; es una de las fuerzas económicas más relevantes de este siglo. Según Naciones Unidas, hacia 2050 habrá cerca de 2,000 millones de personas mayores de 70 años en el mundo, equivalentes al 22 % de la población global. Este fenómeno ya transforma mercados, organizaciones y, especialmente, la gestión del talento.

TE PUEDE INTERESAR

Talento senior en agenda: revelarán primer estudio de empleabilidad “silver” en foro en Lima
Silver Age: ¿el talento senior está moviendo la economía silenciosamente?
Ejecutivos 50+: Cinco razones para renovar y potenciar el talento senior

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.