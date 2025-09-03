Un estudio encargado por Phoenix Group a GRM expone esta realidad preocupante: el 63% de los gerentes generales y de recursos humanos considera que su equipo directivo no contará con una vida económica estable al jubilarse. (Foto: Dilok Klaisataporn / iStock)
Un estudio encargado por Phoenix Group a GRM expone esta realidad preocupante: el 63% de los gerentes generales y de recursos humanos considera que su equipo directivo no contará con una vida económica estable al jubilarse. (Foto: Dilok Klaisataporn / iStock)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Jaime Aguirre Guarderas
mailJaime Aguirre Guarderas

A lo largo de su carrera, un ejecutivo suele destacarse por su capacidad de planificación, visión estratégica y toma de decisiones clave para la sostenibilidad de sus empresas. Sin embargo, existe una paradoja frecuente al acercarse a la etapa del retiro: quienes durante años lideraron procesos complejos y proyectaron el futuro de sus organizaciones rara vez aplican la misma disciplina a su propia vida cuando concluye su etapa laboral.

TE PUEDE INTERESAR

Grupo Romero: Manuel Romero Valdez, perfil del nuevo presidente tras la jubilación de Dionisio Romero
Jubilación y trabajo: ¿se puede seguir en planilla después de los 65 años?
Descubre los mejores estados para trabajar después de la jubilación en EE.UU.
Jubilación en Perú: el 40% de ejecutivos sin plan para su retiro laboral, según estudio
El 70% de los ejecutivos peruanos no tiene un plan claro para su jubilación, ¿por qué?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.