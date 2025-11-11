Héctor Banchero junto a sus hermanas Ingrid y Jacqueline, lidera el desarrollo de Casa Banchero, fundada hace 120 años en Lima.
Ani Lu Torres
Los hermanos Natalio y Francisco Banchero, migrantes italianos, fundaron Casa Banchero, la joyería limeña que ha sobrevivido a gobiernos militares, crisis económicas y procesos de estatización. Parte de la fórmula para mantenerse vigente —la empresa acaba de cumplir 120 años— ha sido cultivar un “vínculo de cercanía” con sus clientes, que hoy abarcan desde jóvenes de 25 hasta adultos de 65 años. “Tu garantía es que estoy aquí, y no me quiero ir por 120 años más”, dice Héctor Banchero, gerente general de esta empresa familiar que ya va por su quinta generación. ¿Qué planes tienen?

