Rafael Salazar Mourré, director de la firma, señaló que en lo que va del año se han inagurado nuevas ubicaciones en Larcomar (Lacoste); Arequipa (Tous) y Chiclayo (New Era). Mientras, antes de acabar el año se aguarda la apertura de dos tiendas; específicamente, en Real Plaza Salaverry (Bimba y Lola) y en Piura (New Era). “También tenemos la operación de New Era en Chile, donde este año sumaremos una tienda más”, añadió el ejecutivo.

A la fecha, las marcas muestran un buen performance, considerando que Bimba y Lola, New Era y Lacoste coinciden en un crecimiento de 25% en ventas realizadas de enero a setiembre; en tanto, Tous avanzó con 20% en un periodo similar. “A la vez, estamos expectantes de diciembre dado que es un mes muy importante a nivel de ventas, con una representatividad de 17% de la facturación anual. De hecho, en diciembre se suele comercializar 2.5 veces lo que se transacciona en una mes regular del año”, sostuvo Salazar.

La fortaleza del portafolio se mide también en las compras sostenidas, pese a las alzas en el ticket de venta, propio de los incrementos que realizan las marcas sobre sus productos. Durante este año, Lacoste experimentó un aumento promedio en sus productos de 6%; Bimba y Lola 10%; New Era 13% y, finalmente, Tous 18%.

“Por ejemplo, en Tous, el peso del oro en el mix de producto es considerable y el oro ha subido bastante. Entonces, ese incremento en el costo nosotros hemos tenido que trasladarlo a los clientes. Y el efecto, en verdad, no ha sido fuerte”, manifestó el representante.

Engrosa portafolio con marca europea

Junto a una mayor penetración de las tiendas, Comercializadora de la Plata también delimita lo que será la próxima incorporación a su portafolio. Aunque por términos de reserva aún no puede revelar la marca, Salazar adelantó que en el primer trimestre del próximo año se estaría incorporando a la cartera una marca de moda europea, la cual sería el quinto sello de la compañía en Perú.

“Tenemos el borrador del contrato y en las próximas semanas se firmaría el acuerdo. Vamos a traer la marca a Perú y, posteriormente, también llegará a Chile”, detalló el ejecutivo.

Inicialmente, el plan es concretar la apertura de una primera tienda de 100 metros cuadrados (m2) en el Jockey Plaza, sujeto a la disponibilidad de espacio. No obstante, la estrategia se enfoca en lograr cinco ubicaciones para dicha marca en su primer año de operación en el país.

“Es una marca con 50 años en el mercado, muy importante para nosotros y con mucha inversión en publicidad. Tenemos expectativa; creemos que va a ser una marca muy relevante para el crecimiento de la empresa en general”, afirmó Salazar.

La proyección de ingresos a través de esta marca es de US$ 2’000,000 en el primer año, teniendo en cuenta un ticket promedio de S/400 en sus productos. “La marca tiene producto para todas las edades; de hecho, es uno de los motivos por lo que es tan potente”, finalizó.

