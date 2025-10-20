Lacoste es una de las marcas de Comercializadora de la Plata. (Foto: Difusión)
Comercializadora de la Plata, operador en Perú de las marcas Bimba y Lola, Lacoste, New Era y Tous, apunta a finalizar el 2025 con un crecimiento en ventas de alrededor de 30% en relación al 2024. A favor de los números de la empresa contribuyen la expansión física de los puntos de venta, así como las transacciones que genera tener en el portafolio a sellos internacionales reconocidos en el mercado peruano. Pero, ¿qué alista en adelante la compañía?

