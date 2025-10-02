ITM cumple 30 años este 2025. (Foto: ITM)
Con 30 años en el mercado, la tienda de lujo multimarca ITM (más conocida como Intimoda) sigue labrando camino en medio de un contexto de mayor competencia sobre todo en el rubro de la moda. La compañía planea terminar este año con un crecimiento por encima del 20%, influenciado por la demanda de su catálogo de marcas internacionales; además, del inicio de su campaña de verano.

