Raquel Vásquez, fundadora y dueña de ITM, sostuvo que con 20 marcas dentro del portafolio, la compañía actualmente se orienta a la atención de sus clientes tradicionales, pero también a la captación de un público millennials que busca opciones de buena calidad.

“Si bien la empresa nació con propuestas como ropa de baño y bikini, a lo largo del tiempo hemos ampliado las alternativas y ahora tenemos todo tipo de prendas. Por ejemplo, en la temporada de invierno estuvieron muy fuertes las ventas de pijamas, camisones, batas, chaquetas y abrigos”, señaló.

Dentro de su oferta, algunas de sus marcas europeas más requeridas son Simorra (España); Elisa Cavaletti (Italia) y Massana (España); aunque también destacan Gottex (Israel), Sarda (España), entre otras de talla mundial. A ello, se suma que la firma ha complementado su propuesta con prendas de sellos brasileños como Touché, Vix, Agua Doce, Blue Man, Cia Marítima, Lenny Niemeyer, Rayo y la estadounidense Bagatelle.

“El ticket promedio de gasto por compra es entre US$ 300 y US$ 500, considerando factores como el lujo, el diseño y la calidad que ofrece la ropa. Además, de ser una propuesta alineada con la sostenibilidad, lo cual nos conecta con las generaciones jóvenes y también grandes”, añadió.

ITM inició con la venta de ropa interior, bikinis, entre otras prendas de este corte. (Foto: ITM)

ITM sin planes de expansión

Actualmente, ITM opera en una tienda de más de 300 metros cuadrados (m2) en San Isidro y en temporada de verano —el periodo más dinámico para la compañía— también en el Boulevard de Asia.

“A lo largo de estos 30 años tuvimos una tienda en el Jockey Plaza, cuando recién se abrió el mall; sin embargo, aquel punto lo cerramos debido a que el inicio del centro comercial fue muy difícil. Ahora, nuestras ubicaciones permanentes son San Isidro y Asia, descartando cualquier nuevo sitio, pues al comercializar prendas exclusivas los volúmenes que manejamos también son limitados”, explicó Vásquez.

La representante destacó que su oferta está muy posicionada no solo con clientes de Lima, sino también de provincias, quienes en algunos casos concretan sus pedidos vía delivery. “Pero la gran mayoría todavía prefiere venir a la tienda a tener la experiencia con la prenda”, agregó.

Para el cierre de este año, la propietaria de ITM proyectó tener un aumento en las ventas de más de 20% en relación al 2024. Dicha situación estaría impulsada, principalmente, por una oportuna entrega de las prendas.

“A lo largo de estos años, nuestro mayor reto siempre ha sido la coordinación de los tiempos de entrega, dado que se trata de marcas extranjeras. Coordinar 20 marcas que vienen de diferentes países es complicado”, enfatizó.

Raquel Vásquez, fundadora y dueña de ITM. (Foto: ITM)