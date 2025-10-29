Martínez reconoció que dirigir Central implica una presión constante, tanto para su equipo como para los comensales que llegan con grandes expectativas. (Foto: Andina)
Martínez reconoció que dirigir Central implica una presión constante, tanto para su equipo como para los comensales que llegan con grandes expectativas. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter Empresas
Sandra Reyes
mailSandra Reyes

Liderar el mejor restaurante del mundo no solo exige talento culinario, sino también una nueva forma de entender el trabajo en equipo. Virgilio Martínez, chef y fundador de Central —reconocido como el restaurante número uno del mundo por The World’s 50 Best Restaurants 2023, explicó durante su participación en la tercera edición de “Peolple Day” que el verdadero éxito de su cocina radica en la cultura que ha construido junto a su equipo: una cocina donde el diálogo reemplaza las órdenes y la horizontalidad se convierte en su ingrediente esencial.

TE PUEDE INTERESAR

Virgilio Martínez: “No busco masificar mi trabajo ni abrir cadenas”
Restaurant de Virgilio Martínez “Lima London” abrirá tercer local en Londres
El menú de Virgilio Martínez en la boda de multimillonario Anant Ambani en India

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.