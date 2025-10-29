Durante su ponencia “El ingrediente secreto del restaurante N°1 del mundo: el equipo”, Martínez reconoció que dirigir Central implica una presión constante, tanto para su equipo como para los comensales que llegan con grandes expectativas. “Hay gente que prácticamente planifica su viaje para llegar a Central. Eso genera una sensación de presión”, comentó.

Pero en lugar de dejarse abrumar, esa exigencia se transforma en energía positiva. “Nos sentimos privilegiados de tener personas que vienen a buscar lo mejor, que nos regalan su tiempo, sus sueños y su imaginación”, añadió.

Esa filosofía se traduce en disciplina, atención al detalle y una búsqueda constante de excelencia. En Central, afirma, “no se puede fallar”, no por temor al error, sino porque el estándar de calidad es parte de su identidad.

El restaurante ha ido escalando posiciones en The World’s 50 Best Restaurants: entró por primera vez en 2013 (puesto 50), luego subió al puesto 15, posteriormente estuvo en el top-5, y en 2023 alcanzó el número 1. (Foto: Somos)

LEA TAMBIEN: El menú de Virgilio Martínez en la boda de multimillonario Anant Ambani en India

Una cocina vertical para potenciarla

Durante su exposición, el chef reflexionó sobre el cambio en los modelos de liderazgo dentro de la cocina. “Antes, la cocina era muy vertical”, recordó. “No sé si han visto esos programas de Gordon Ramsay, donde el cocinero sale gritando y el chef manda. Esa fórmula hoy en día no funciona. En ninguna empresa”.

Martínez señaló que esa estructura autoritaria ha sido reemplazada por una forma de trabajo más horizontal, donde la colaboración es la base del éxito. “Todos vamos en equipo. Sabemos que trabajamos con presión, pero también que debemos ayudarnos y acompañarnos entre todos”, destacó.

Cambio cultural en la alta cocina

Para el chef peruano, el cambio va más allá de la organización: es también cultural. Martínez reconoce que la alta cocina vivió durante años bajo una obsesión por la perfección, una exigencia que hoy considera insostenible. “El mundo de hoy busca otro tipo de héroes”, afirmó. En Central, esa transformación se traduce en un liderazgo más humano, donde —como él mismo admite— “me sirve más escuchar que dar órdenes”.

Esa filosofía ha permitido que el restaurante trascienda el acto de comer: su lema, “afuera hay más”, refleja una visión que conecta la gastronomía con los ecosistemas, las comunidades y los territorios del Perú que inspiran su menú.

Martínez también recordó sus inicios, cuando las largas jornadas eran vistas como una insignia de orgullo. “Trabajábamos 16 horas, de lunes a domingo, con los brazos quemados y cortados. Nos sentíamos como guerreros”, confesó. Sin embargo, reconoció que ese modelo de sacrificio extremo dejó secuelas en muchos cocineros de su generación. Hoy, celebra que las nuevas generaciones busquen un balance entre el trabajo, la pasión y la vida personal: “Entienden el éxito de otra manera, con equilibrio, armonía y bienestar”.

Su propuesta culinaria involucra menús degustación que conectan al comensal con la geografía, altura y biodiversidad peruana, haciendo que la experiencia dure alrededor de 3 a 4 horas. (Foto: Somos)

Valor diferencial de Central

Esa evolución también se refleja en la visión a largo plazo que guía a Central y a los proyectos del grupo Mater. “Siempre tenemos que vernos de acá a 15 años, dónde estamos y cómo vamos a llegar a ello”, explicó. Por ello, Martínez promueve que su equipo conozca los objetivos del proyecto y participe en las decisiones.

“Queremos que sepan que el siguiente año podrían estar trabajando en Japón, en Londres o dirigiendo uno de nuestros restaurantes en cualquier parte del mundo”, dijo. En su propuesta, el crecimiento de la marca va de la mano con el crecimiento personal y profesional de su gente.

La propuesta de Central no se entendería sin Mater Iniciativa, el proyecto de investigación liderado por Malena Martínez, hermana del chef. Desde allí se articula el trabajo científico, cultural y territorial que nutre la cocina del restaurante. Mater se encarga de explorar ecosistemas, productos y comunidades a lo largo del Perú, aportando conocimiento y contexto a cada plato.

Para Virgilio Martínez, esta labor es esencial: la investigación permite que Central trascienda la gastronomía y se convierta en un espacio de conexión con el origen, donde cada ingrediente cuenta una historia del territorio peruano.