Fotografía de archivo de paracaidistas de la 82 División Aerotransportada de la Fuerza Aérea de EE.UU. EFE/ Tiago Petinga
Fotografía de archivo de paracaidistas de la 82 División Aerotransportada de la Fuerza Aérea de EE.UU. EFE/ Tiago Petinga
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Redacción Gestión
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, según informan diversos medios locales.

La corresponsal jefe de Seguridad Nacional del canal Fox News, Jennifer Griffin, aseguró en la red social X que el comandante de la 82 Aerotransportada, general Brandon Tegtmeier, ha recibido la orden de desplegarse en Medio Oriente.

Estas acciones se darían

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En tanto, el medio The New York Times había adelantado que el gobierno estadounidense sopesaba enviar a esta división a la región.

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Por su parte, The Wall Street Journal, que citó a dos funcionarios estadounidenses anónimos, afirmó que el Pentágono está planeando que 3 mil efectivos de “la 82”

Elaborado con información de EFE.

Fotografía de archivo del edificio del Pentágono, en Arlington, Virginia (EE.UU.). EFE/EPA/ Jim Lo Scalzo
Fotografía de archivo del edificio del Pentágono, en Arlington, Virginia (EE.UU.). EFE/EPA/ Jim Lo Scalzo

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