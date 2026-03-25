Estados Unidos se dispone a enviar a Medio Oriente a la 82 División Aerotransportada de infantería, aunque aún no se ha tomado una decisión que implique un despliegue en territorio iraní, según informan diversos medios locales.

La corresponsal jefe de Seguridad Nacional del canal Fox News, Jennifer Griffin, aseguró en la red social X que el comandante de la 82 Aerotransportada, general Brandon Tegtmeier, ha recibido la orden de desplegarse en Medio Oriente.

Estas acciones se darían “mientras el Pentágono y la Casa Blanca evalúan la posibilidad” de que estos efectivos lleven a cabo posibles operaciones terrestres.

En tanto, el medio The New York Times había adelantado que el gobierno estadounidense sopesaba enviar a esta división a la región.

Por su parte, The Wall Street Journal, que citó a dos funcionarios estadounidenses anónimos, afirmó que el Pentágono está planeando que 3 mil efectivos de “la 82” se desplacen a Medio Oriente para dar apoyo a los ataques que Estados Unidos lleva a cabo desde el pasado 28 de febrero con el apoyo de Israel.

Elaborado con información de EFE.