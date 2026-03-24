En medio del conflicto, decenas de miles de esos pasajeros se han quedado varados. Los esfuerzos por reanudar los servicios, aunque limitados, se han visto interrumpidos. El 16 de marzo, Emirates se vio obligada a cancelar vuelos y desviar algunos aviones en pleno vuelo tras un ataque con drones al aeropuerto de Dubái. El impacto en el sector aéreo mundial podría perdurar mucho después de que termine la guerra.

Oriente Medio ha llegado a desempeñar un papel central en la aviación. Antes del conflicto, la IATA, una organización comercial, había pronosticado que la región generaría el 17% de los US$ 41,000 millones en beneficios netos que esperaba para la industria aérea mundial en 2026.

Emirates es la mayor aerolínea internacional del mundo, y también la más rentable. Junto con su socio de vuelos de corta distancia, FlyDubai, realizó importantes pedidos de aviones en el Salón Aeronáutico de Dubái en noviembre, al igual que Etihad, apostando por un mayor crecimiento.

Ahora, este crecimiento parece estar en peligro. El desarrollo de Dubái como centro turístico y de negocios ha hecho que se convierta en el destino de aproximadamente la mitad de los pasajeros de Emirates. Los pasajeros en conexión, que solo tienen que pasar unas horas en los aeropuertos del Golfo, podrían regresar una vez que termine la guerra, atraídos quizás por grandes descuentos. La recuperación del sector turístico será más difícil.

Las aerolíneas del Golfo no son las únicas afectadas por el conflicto. Otras aerolíneas que sobrevuelan la zona deben cambiar sus rutas. Las aerolíneas europeas que vuelan a Asia han tenido que evitar el espacio aéreo ruso desde el inicio de la guerra en Ucrania; el tránsito por Oriente Medio se convirtió en una alternativa popular. Evitar otra zona de combate implica más tiempo y mayor consumo de combustible.

Y ese combustible se está encareciendo. El precio del petróleo crudo ronda ahora los US$ 100 por barril, frente a los aproximadamente US$ 70 antes de la guerra. Pero el impacto es aún más grave para las aerolíneas. La diferencia de precio entre el combustible para aviones y el crudo, o el “diferencial de refinación”, ha aumentado.

Esto se debe en parte a que el 20% del combustible para aviones del mundo pasa por el estrecho de Ormuz, señala James Noel-Beswick de Sparta Commodities, un proveedor de datos. Los precios se han duplicado con creces desde que comenzaron los combates, hasta un promedio de alrededor de US$ 190 por barril.

El impacto será desigual. Para las aerolíneas de bajo coste, el combustible representa aproximadamente un tercio de los costes, frente a una quinta parte para las aerolíneas tradicionales. Las aerolíneas también varían en su nivel de protección.

Algunas, como Ryanair, IAG y Qantas, están bien protegidas contra las subidas de precios a corto plazo, lo que amortigua el golpe. Las grandes aerolíneas estadounidenses, sin embargo, suelen estar desprotegidas, ya que consideran que la cobertura es innecesariamente complicada y costosa (aunque Delta Air Lines posee una refinería, lo que le será de ayuda).

Si los precios del combustible se mantienen altos durante todo el año, podrían perder decenas de miles de millones de dólares, según Deutsche Bank. En respuesta al alza de los precios del combustible, algunas aerolíneas están empezando a dejar en tierra sus aviones. Air New Zealand cancelará alrededor de 1,100 vuelos entre ahora y principios de mayo.

Todo esto representa una oportunidad para algunas aerolíneas. Con las aerolíneas del Golfo Pérsico fuera de servicio y otras suspendiendo vuelos, las tarifas se han disparado. British Airways, parte de IAG, ya ha añadido vuelos adicionales a Singapur y Bangkok.

La alemana Lufthansa ha registrado un aumento del 60% en las reservas de vuelos a Asia en marzo. La demanda de viajes aéreos se verá afectada a corto plazo, sobre todo si el aumento de los precios de la energía frena el crecimiento económico. Sin embargo, en el pasado, la demanda ha tendido a recuperarse rápidamente tras las interrupciones. Mientras tanto, los rivales de las aerolíneas del Golfo aprovecharán la oportunidad para recuperar a algunos de sus clientes.