Un avión Airbus A380 de Emirates se prepara para aterrizar mientras una columna de humo se eleva desde un incendio en curso cerca del Aeropuerto Internacional de Dubái el 16 de marzo de 2026. (Foto de AFP).
Un avión Airbus A380 de Emirates se prepara para aterrizar mientras una columna de humo se eleva desde un incendio en curso cerca del Aeropuerto Internacional de Dubái el 16 de marzo de 2026. (Foto de AFP).
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The Economist
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Las hostilidades en Oriente Medio recuerdan que la región no solo es crucial para el suministro mundial de petróleo y gas, sino también una vía vital para el transporte aéreo de pasajeros en todo el mundo. Durante las últimas dos décadas, las principales aerolíneas del Golfo —Emirates, Etihad y Qatar Airways— han facilitado los viajes de larga distancia a nivel mundial.

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