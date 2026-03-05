Emirates, la mayor aerolínea internacional del mundo, extendió la suspensión de sus vuelos hacia y desde Dubái hasta el final del sábado, una semana completa después de que Estados Unidos e Israel lanzaran su ataque conjunto. Qatar Airways prolongó sus interrupciones de servicio hasta el viernes.

De los 36,000 vuelos programados hacia o desde Medio Oriente desde el 28 de febrero, más de la mitad han sido cancelados, informó el miércoles la firma de análisis Cirium Ltd. Eso equivale a unos 4.4 millones de asientos.

Espacio aéreo impactado por conflicto en Irán.

Miles de pasajeros han quedado varados en la región del Golfo, lo que obliga a muchos a tomar rutas indirectas y costosas para llegar a aeropuertos operativos en Arabia Saudita y Omán. Emiratos Árabes Unidos está estableciendo corredores aéreos seguros para permitir hasta 48 vuelos por hora, informó el Ministerio de Economía.

A continuación, una lista de aerolíneas que anunciaron ajustes en sus itinerarios regionales:

Air France-KLM

Air France suspendió vuelos hacia y desde Dubái y Riad hasta el 6 de marzo, y hacia y desde Tel Aviv y Beirut hasta el 8 de marzo, según su sitio web.

KLM Royal Dutch Airlines suspendió el resto de sus vuelos de la temporada de invierno hacia y desde Tel Aviv desde el domingo. También detuvo vuelos hacia y desde Dammam y Riad, en Arabia Saudita, y Dubái hasta el 6 de marzo.

British Airways

Suspendió el servicio hacia Abu Dabi, Ammán, Baréin, Doha, Dubái y Tel Aviv.

La aerolínea añadió vuelos diarios entre Londres y Mascate, capital de Omán, los viernes y sábados, tras ofrecer el servicio los jueves. Todos los vuelos están completos.

Cathay Pacific

Canceló servicios desde y hacia Dubái y Riad (Arabia Saudita) —donde el espacio aéreo permanece abierto— hasta el 14 de marzo.

China Southern

Los vuelos entre Dubái y Cantón, Wuhan, Shenzhen y Urumqi están cancelados hasta el 5 de marzo, informó la aerolínea en su cuenta de WeChat.

También están suspendidos los servicios entre Riad y Shenzhen, Cantón, al igual que los vuelos entre Doha y Pekín, Cantón.

Subramania Bhatt, director ejecutivo de China Trading Desk, una empresa de tecnología de marketing, dijo que viajeros chinos han cancelado más de 77,000 viajes a los Emiratos Árabes Unidos en los últimos días, lo que se traduce en una pérdida de al menos US$ 170 millones en gastos de viaje.

Delta Airlines

Los vuelos entre Nueva York y Tel Aviv están suspendidos al menos hasta el 22 de marzo, según su sitio web.

Emirates

La mayor aerolínea internacional del mundo extendió la suspensión de vuelos hacia y desde Dubái hasta el 7 de marzo.

Emirates ha cancelado más de 2,000 vuelos desde el sábado, una de las interrupciones más graves en la historia de la compañía, conocida por operar las 24 horas con alta resiliencia.

Si bien la aerolínea comenzó algunas operaciones limitadas para evacuar personas de Dubái, los vuelos comerciales regulares están cancelados.

Etihad

Extendió la suspensión de vuelos a Abu Dabi hasta el 6 de marzo.

Opera un número limitado de vuelos de reposicionamiento, carga y repatriación.

IndiGo

La aerolínea de bajo costo inició vuelos hacia Atenas, Mascate y las ciudades saudíes de Yeda y Medina.

También opera vuelos selectivos de repatriación hacia Emiratos Árabes Unidos, informó en redes sociales.

Korean Air

Suspendió vuelos hacia Dubái hasta el 7 de marzo.

Grupo Lufthansa

Todas sus aerolíneas suspendieron vuelos hacia Tel Aviv; Beirut; Amán, Jordania; Erbil, Irak; y Teherán hasta el 8 de marzo.

El grupo tampoco utilizará el espacio aéreo sobre Israel; Líbano; Jordania; Irak; Catar; Kuwait; Baréin; Dammam, Arabia Saudita; e Irán hasta el 8 de marzo.

Los vuelos hacia y desde Dubái y Abu Dabi están suspendidos hasta el 6 de marzo, y el espacio aéreo de Emiratos Árabes Unidos no será utilizado durante ese período.

Lufthansa operará un vuelo de evacuación vía Omán en la noche del 4 al 5 de marzo por encargo del gobierno alemán, utilizando un Airbus A340-300.

Malaysia Airlines

Reanudó vuelos desde Kuala Lumpur hacia Yeda y Medina a partir del miércoles.

Los servicios hacia Doha siguen suspendidos.

Oman Air

Los vuelos hacia y desde Ammán, Dubái, Baréin, Doha, Dammam, Kuwait, Copenhague, Bagdad y Khasab están cancelados hasta el 6 de marzo, según una publicación en su cuenta en X.com.

También aconsejó a los viajeros que llegan a Mascate presentarse en la frontera al menos 12 horas antes de su vuelo debido a la congestión.

Qatar Airways

Todas las operaciones permanecerán suspendidas hasta nuevo aviso y la aerolínea proporcionará una actualización el viernes por la mañana.

Rusia

El presidente Vladímir Putin instruyó a los ministerios y agencias gubernamentales a organizar vuelos de evacuación desde el Medio Oriente.

Aeroflot planea dos vuelos hacia Rusia desde los Emiratos Árabes Unidos el miércoles para los pasajeros cuyos vuelos fueron cancelados el 28 de febrero, informó la compañía rusa en un comunicado en Telegram.

El Ministerio de Transporte dijo que más de 7,000 personas serán transportadas el miércoles por aerolíneas nacionales y extranjeras.

Singapore Airlines

Los vuelos a Dubái están cancelados hasta el 7 de marzo.

Virgin Atlantic