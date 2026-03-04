El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha desmentido “tajantemente” este miércoles que España haya acordado cooperar con el Ejército estadounidense, como había asegurado minutos antes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

“Lo desmiento tajantemente. La posición del Gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio, los bombardeos en Irán y sobre el uso de nuestras bases no ha cambiado ni una coma”, ha asegurado Albares en una entrevista en la cadena SER.

«No tengo la menor idea a qué se puede referir o de dónde puede venir eso», ha advertido el titular de Exteriores, quien ha recalcado que no tiene «ninguna gana» ni «casi tiempo» para especular sobre a qué responde lo dicho por la portavoz de la Casa Blanca.

Además, Albares ha reiterado el «No a la guerra» defendido de forma «clara y contundente» por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su «valiente» declaración institucional, una posición que, según ha destacado, han respaldado «muchos colegas europeos».

El ministro de Exteriores aludía así a la intervención de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien aseguró que «en las últimas horas» España había «acordado cooperar con el ejército estadounidense» después de que el presidente Donald Trump amenazara con un embargo comercial contra Madrid por su negativa a que el Pentágono emplee sus instalaciones en bases españolas para las operaciones contra Irán.

(Foto de J.J. Guillén / EFE)

EE.UU. quiere que todos sus aliados europeos cooperen

«Con respecto a España, creo que escucharon ayer el mensaje del presidente (Trump), alto y claro, y tengo entendido que, en las últimas horas, (las autoridades españolas) han acordado cooperar con el Ejército estadounidense», dijo Leavitt en rueda de prensa.

«Sé que el Ejército estadounidense se está coordinando con sus homólogos en España, pero el presidente espera que toda Europa, todos nuestros aliados europeos, por supuesto, cooperen en esta misión tan ansiada, no solo para Estados Unidos, sino también para Europa«, añadió la portavoz.

Leavitt se pronunció de esta manera al ser preguntada acerca de si el hecho de que España sea miembro de la Unión Europea (UE) supone un obstáculo para que Washington le imponga un embargo comercial.

Elaborado con información de EFE