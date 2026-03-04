El embajador del Perú en Israel, Javier Sánchez-Checa, informó que la embajada peruana en Turquía ya tomó contacto con la mayoría de los peruanos que residen en Irán e indicó que se organiza un operativo para brindarles apoyo.

El diplomático explicó que el Perú no cuenta con embajada en Irán, por lo que la embajada de Perú en Turquía es la responsable de la atención consular en ese país. Precisó que “viven en Irán alrededor de unos 120 a 130 peruanos”.

“La embajada ya se puso en contacto con la mayor parte de ellos y tengo entendido que están también organizando un operativo para apoyarlos”, declaró para RPP.

En relación con la situación en Israel, el embajador informó que “ayer afortunadamente pudimos ayudar a evacuar a una familia de 10 peruanos” que se encontraba en Jerusalén. Fueron trasladados por la frontera con Jordania y actualmente esperan su vuelo hacia Madrid. Añadió que también se brindó apoyo a otra compatriota, quien ya se encuentra en Jordania.

Plan de evacuación

Sánchez-Checa explicó que están a la espera de que la situación se estabilice para activar, de ser necesario, un plan de evacuación. Este contemplaría primero a los peruanos varados y, eventualmente, a algún residente peruano con nacionalidad israelí que, por su vulnerabilidad, requiera traslado a una zona segura.

Sobre el contexto de seguridad, detalló que tras intensos ataques registrados el sábado y domingo, con intervalos de 40 a 45 minutos que obligaban a la población a refugiarse, “desde la noche de ayer se nota una mayor frecuencia de los ataques (...), pero parecería que la situación tiende a estabilizarse un poco”.

Además, indicó que el Gobierno israelí anunció que el aeropuerto reabriría el viernes; sin embargo, advirtió que es difícil confirmarlo debido a la volatilidad del escenario. El estado de emergencia, que debía culminar hoy, fue extendido hasta el jueves, fecha en la que se evaluaría con mayor claridad si la evacuación se realiza de manera ordenada por la frontera con Jordania o con Egipto.

Número de emergencia

Finalmente, el embajador recordó que la sede diplomática mantiene habilitado un teléfono directo de emergencia: 972 53 583 5808, además de canales de comunicación a través de Facebook e Instagram.