El Departamento de Estado de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos abandonar 14 países de Medio Oriente ante el deterioro de la seguridad tras la escalada del conflicto con Irán. Foto: EFE.
El instó este lunes a sus ciudadanos a abandonar de inmediato 14 países y territorios de debido a “graves riesgos” para su seguridad, en el marco de la .

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el Departamento de Estado de Estados Unidos aconsejó “salir ahora por medios comerciales” de Bahréin, Kuwait, Egipto, Líbano, Irán, Omán, Irak, Catar, Israel, Cisjordania y Gaza, Arabia Saudí, Siria, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

La advertencia se produce mientras Irán responde a la operación denominada “Furia Épica” con el lanzamiento de drones y misiles contra instalaciones estadounidenses en distintos puntos de Oriente Medio.

En paralelo, en países como Irak se han registrado intentos de grupos de manifestantes de aproximarse a la embajada de Estados Unidos, lo que obligó a la intervención de las fuerzas de seguridad locales para resguardar la sede diplomática.

Embajadas refuerzan llamados a evacuar

Varias legaciones diplomáticas estadounidenses en la región ya emitieron comunicaciones específicas dirigidas a sus connacionales, reforzando el pedido de salida inmediata.

La embajada de Estados Unidos en Líbano, por ejemplo, instó a los ciudadanos estadounidenses a abandonar el país “de inmediato, mientras aún existan opciones de vuelos comerciales disponibles”, al advertir que la situación de seguridad es “inestable e impredecible”.

Personas manifiestan su apoyo a Irán en Saná, capital de Yemen, ante los ataques de Estados Unidos e Israel. Foto: EFE.

Asimismo, recomendó que quienes opten por permanecer preparen planes de contingencia ante eventuales emergencias y estén listos para resguardarse si el contexto se deteriora aún más.

Los dejaron como saldo la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, junto con otras figuras de la cúpula del régimen. El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló este lunes que la , en función de la evolución de los acontecimientos.

Con información de EFE.

