El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que la ofensiva militar contra Irán se mantendrá “el tiempo que sea necesario” y no descartó que supere las cinco semanas inicialmente previstas.

Durante un acto en la Casa Blanca, el mandatario señaló que su Gobierno proyectaba una intervención de entre cuatro y cinco semanas, aunque aseguró que cuentan con la capacidad para prolongarla. “Sea cual sea el tiempo, está bien. Haremos lo que sea necesario; lo hemos hecho desde el principio” , declaró.

El alcance de la denominada operación “Furia Épica”, lanzada el sábado, permanece abierto tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel que culminó con la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, quien se mantenía en el poder desde 1989.

Trump defendió que los ataques representan la “última y mejor oportunidad” para frenar el acelerado desarrollo del programa de misiles de Teherán y eliminar lo que calificó como “amenazas intolerables” para su país. Según sostuvo, Irán ya disponía de misiles con alcance suficiente para impactar en Europa y en bases estadounidenses, “y pronto tendría misiles capaces de alcanzar nuestra hermoso EE.UU”.

“El programa de misiles balísticos convencionales del régimen crecía rápida y drásticamente, lo que representaba una amenaza muy clara y colosal para Estados Unidos y nuestras fuerzas estacionadas en el extranjero”, advirtió Trump. Añadió que Teherán buscaba resguardar el desarrollo de armamento nuclear.

Entre los objetivos de la operación, detalló, figuran la destrucción de las capacidades de misiles iraníes, la interrupción de la producción de armas, la neutralización de parte de su Armada —incluida la inutilización de cerca de diez navíos— y garantizar que Irán no pueda obtener un arma nuclear.

Operación en fase inicial

Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, indicó que las acciones militares se encuentran en una etapa inicial y que “llevarán algo de tiempo” hasta cumplir los objetivos establecidos por el Comando Central.

Jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine, señaló que las operaciones en Irán “llevarán tiempo”. Foto: AFP.

En una conferencia en el Pentágono, Caine precisó que la operación acumula 57 horas continuas y está “escalando”, con el despliegue de miles de efectivos de todas las ramas de las Fuerzas Armadas, centenares de cazas de cuarta y quinta generación, decenas de aviones de reabastecimiento y los grupos de ataque de los portaaviones Ford y Lincoln.

El alto mando advirtió que la campaña requerirá “trabajo duro” y que podrían registrarse nuevas bajas, aunque aseguró que se adoptarán medidas para minimizarlas. Asimismo, señaló que los ataques han sido “sistemáticos” y han tenido como blancos centros de mando y control, infraestructuras, fuerzas navales, posiciones de misiles balísticos e instalaciones de inteligencia, además de operaciones cibernéticas.

“El impacto combinado de estos ataques es rápido, preciso (...) y ha resultado en el establecimiento de superioridad aérea local”, manifestó.

Con información de EFE y AFP.