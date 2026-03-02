Tres cazas F-15E de EE.UU. fueron derribados por error por defensas de Kuwait durante un operativo contra Irán; las seis tripulaciones lograron eyectarse y están estables, según el Comando Central estadounidense. Foto: EFE.
Tres cazas F-15E de EE.UU. fueron derribados por error por defensas de Kuwait durante un operativo contra Irán; las seis tripulaciones lograron eyectarse y están estables, según el Comando Central estadounidense. Foto: EFE.
Redacción Gestión
El Comando Central de (Centcom) informó que los tres aviones militares estadounidenses que se accidentaron en Kuwait fueron derribados “por error” por las defensas antiaéreas kuwaitíes en un episodio de fuego amigo. De acuerdo con el parte oficial, los seis tripulantes lograron eyectarse a tiempo, fueron rescatados y se encuentran en condición estable.

Según el comunicado, los hechos ocurrieron en el marco de la denominada Operación Furia Épica, dirigida contra Irán. Durante un escenario de combate activo —que incluyó ataques con aeronaves iraníes, misiles balísticos y drones—, los cazas F-15E Strike Eagle de la Fuerza Aérea de EE.UU. fueron confundidos con una amenaza y alcanzados por los sistemas de defensa aérea de Kuwait.

Horas antes, medios iraníes habían informado del supuesto derribo de un F-15 estadounidense que, según la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, intentaba violar el espacio aéreo iraní y fue abatido por la defensa de la República Islámica.

“Un caza F-15 del ejército agresor de Estados Unidos, que intentaba violar el espacio aéreo del país, fue alcanzado y derribado por la defensa aérea de la República Islámica de Irán”, anunció la agencia Tasnim”.

Desde Kuwait, el portavoz del Ministerio de Defensa, coronel Saud Al-Atwan, confirmó que varios cazas estadounidenses se estrellaron este lunes, aunque precisó que las tripulaciones sobrevivieron y fueron trasladadas a un hospital para su evaluación.

El Centcom detalló que el incidente se produjo alrededor de las 23:00 horas de Washington del domingo (04:00 GMT del lunes), cuando las aeronaves apoyaban el operativo en curso. “Los seis tripulantes se eyectaron de forma segura, han sido rescatados y se encuentran en estado estable”, indicó el comando, que agradeció la cooperación de las fuerzas kuwaitíes.

Investigación en curso

El jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., el general Dan Caine, señaló que el caso está bajo investigación para determinar las circunstancias del fuego amigo. En una comparecencia en el Pentágono junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, el alto mando evitó ofrecer mayores detalles mientras avanzan las indagaciones.

Caine remarcó que, de acuerdo con la información preliminar, no se trató de un ataque enemigo directo, sino de una confusión en medio de un entorno de alta intensidad operacional.

Operaciones continúan

Pese al incidente, Washington sostuvo que las operaciones militares en la región seguirán activas. “Las fuerzas estadounidenses están preparadas no solo para mantener la presión, sino también para responder y adaptarse, según sea necesario”, afirmó Caine.

La escalada se produce tras la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, y de parte de la cúpula militar del país, hechos que han incrementado la tensión en la región. Irán ha advertido que responderá con contundencia, mientras continúan los intercambios de ataques en distintos puntos del .

Con información de EFE.

