Irán golpea infraestructura estratégica en Haifa y Oriente Medio, según reporta el Comando Central de EE. UU. (Foto: EFE)
Agencia EFE
Los ataques iraníes del sábado contra objetivos en Israel incluyeron la refinería israelí de Haifa, detalló recientemente el Comando Central de las , aunque no precisó si hubo daños.

Ese mando militar, responsable de las operaciones en , publicó un mensaje en redes sociales en el que precisó los ataques iraníes contra instalaciones civiles en Israel y en varios países árabes con bases militares estadounidenses. ¿Qué sostuvo?

“Campaña” de bombardeos

Uno de esos objetivos fue la refinería que el grupo Bazan tiene en Haifa (norte), la mayor instalación de ese tipo en Israel y cuyas operaciones ya habían sido suspendidas de forma programada durante la llamada guerra de los doce días de junio de 2025, cuando Israel y luego EE.UU. lanzaron una campaña de bombardeos sobre Irán.

No obstante, las autoridades israelíes no habían divulgado hasta ahora que esa instalación estratégica había sido blanco de ataques iraníes, de los que el Comando Central no detalla si dañaron el complejo petrolero.

Los servicios de emergencias israelíes sí informaron de un impacto en Haifa con un herido leve, pero no detallaron dónde había ocurrido.

EFE no ha podido verificar de forma independiente el alcance de los posibles impactos. Por su parte la censura militar israelí exige a los medios evitar la publicación de los lugares concretos donde impactan los misiles.

Un proyectil impacta sobre el agua en la bahía de Haifa, frente a la ciudad costera del norte de Israel, el 28 de febrero de 2026. (Foto de Jalaa MAREY / AFP).
Un proyectil impacta sobre el agua en la bahía de Haifa, frente a la ciudad costera del norte de Israel, el 28 de febrero de 2026. (Foto de Jalaa MAREY / AFP).
Otros puntos de ataque

Según el Comando Central, otros objetivos de los ataques iraníes del sábado fueron los aeropuertos internacionales de Dubái, Kuwait y Erbil (), así como hoteles muy conocidos en Dubái y Baréin y el puerto comercial de Dubái.

Además, figuran en la lista varias áreas residenciales de Israel, Catar y Bárein.

El Comando Central esgrime con esta lista lo que define como “mentira” del Gobierno iraní acerca de que su respuesta militar se dirigió únicamente a bases militares e instalaciones de Estados Unidos en la región.

