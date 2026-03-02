El conflicto en Medio Oriente sumó un nuevo frente este lunes tras los bombardeos de Israel en territorio libanés, en respuesta a disparos atribuidos al movimiento chií Hezbolá, aliado de Irán. La escalada ocurre en el tercer día de ofensivas masivas coordinadas entre fuerzas estadounidenses e israelíes contra objetivos en Irán.

El Ejército israelí informó que ejecuta operaciones simultáneas “con cientos de aviones” tanto en Irán como en Líbano, y advirtió que Hezbolá “pagará caro” la apertura de fuego contra su territorio. Según Tel Aviv, uno de los proyectiles lanzados desde el Líbano fue interceptado y otros impactaron en zonas despobladas sin dejar víctimas.

Hezbolá reivindicó el lanzamiento de una “salva de misiles” y drones contra Israel, en represalia por la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, ocurrida en el marco de la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel. Se trata del primer ataque del grupo libanés desde el alto el fuego de noviembre de 2024, que había puesto fin a más de un año de enfrentamientos.

Las autoridades de Líbano reportaron al menos 31 fallecidos por los bombardeos. En Beirut, se registraron fuertes explosiones durante la noche y numerosas familias abandonaron el sur del país ante el temor de una mayor escalada.

En Irán, la Media Luna Roja informó que al menos 555 personas han muerto desde el inicio de los ataques, que además interrumpieron las negociaciones con Washington sobre el programa nuclear de Teherán. En respuesta, Irán lanzó misiles hacia distintos puntos de la región, varios de ellos con presencia de bases estadounidenses.

Ciudades como Doha, Abu Dabi y Dubái volvieron a registrar explosiones al amanecer, mientras que en Kuwait se elevaba una columna de humo cerca de la embajada estadounidense. El Ministerio de Defensa kuwaití señaló que varios aviones militares de EE.UU. se estrellaron, aunque sus tripulantes sobrevivieron.

Irán también dirigió ataques contra Israel. El domingo murieron al menos nueve personas en ese país y se escucharon explosiones en Jerusalén. Los Guardianes de la Revolución afirmaron que uno de los blancos fue la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En el norte de Irak, drones fueron derribados cerca del aeropuerto de Erbil, mientras que otros aparatos fueron interceptados en las inmediaciones de la refinería saudita de Ras Tanura, una de las mayores del mundo, que suspendió parcialmente sus operaciones.

Centenares de civiles abandonan el sur del Líbano ante el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente. Foto: EFE.

Sin señales de desescalada

Lejos de atenuarse, el conflicto podría prolongarse. Israel sostuvo desde el inicio que su operación en Irán durará “el tiempo que sea necesario”, y estima que los ataques en Líbano podrían extenderse por varios días, aunque por ahora descarta una invasión terrestre.

En una entrevista con el diario The New York Times, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calculó que la ofensiva podría durar entre “cuatro o cinco semanas” y anticipó más bajas, además de los tres militares estadounidenses fallecidos en combate.

La tensión alcanzó también territorio europeo. El presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, informó que un dron iraní se estrelló en una base británica en la isla mediterránea. En paralelo, Francia, Reino Unido y Alemania advirtieron en un comunicado conjunto que podrían adoptar “medidas defensivas” para proteger sus intereses y los de sus aliados en la región.

El ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmó que su país está dispuesto a “participar” en acciones para defender a sus socios regionales.

Incertidumbre en Teherán

El escenario interno en Irán es incierto tras la muerte de Jamenei. Según autoridades iraníes, el país está bajo un triunvirato provisional mientras se define a su sucesor.

Trump aseguró contar con “tres muy buenas opciones” para el futuro político iraní, aunque evitó precisar detalles. En un mensaje en video, instó a los Guardianes de la Revolución a deponer las armas a cambio de inmunidad, o enfrentar “consecuencias severas”.

Desde Teherán, el jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, rechazó cualquier negociación con Washington y acusó a Trump de haber sumido a la región en el caos.

En paralelo, el conflicto ya impacta en la economía global: el transporte aéreo registra miles de cancelaciones y retrasos, el tráfico marítimo se ha visto afectado en el estrecho de Ormuz y los precios del petróleo y el gas han experimentado fuertes alzas, en un contexto de creciente volatilidad internacional.

Con información de AFP.