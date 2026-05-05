Aunque el Poder Ejecutivo todavía no oficializa a su reemplazo, fuentes vinculadas al sector señalaron a Gestión que el nombre de Juan Carlos Gerónimo del Prado Ponce viene tomando fuerza para asumir el cargo.

La salida de Villanueva fue comunicada oficialmente por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en marzo último. Cabe recordar que su designación se formalizó mediante las resoluciones supremas N.º 106-2024-PCM, como miembro del Consejo Directivo, y N.º 114-2024-PCM. Villanueva encabezó la entidad desde abril del 2024 y tras casi dos años, presentó su renuncia a la posición.

PCM aún no oficializa reemplazo en Indecopi, pero ya suena un nombre. Foto: Indecopi.

Un nombre que empieza a sonar

En las últimas horas, distintas versiones apuntan a que Juan Carlos Gerónimo del Prado Ponce sería una de las principales opciones para asumir la presidencia ejecutiva del Indecopi. Sin embargo, hasta ahora no existe una resolución oficial que confirme la designación.

De concretarse el nombramiento, Del Prado asumiría la conducción de una entidad que mantiene protagonismo en debates relacionados con protección al consumidor, competencia, publicidad digital, plataformas tecnológicas y derechos de autor. Por el momento, el Gobierno no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre quién ocupará la presidencia del organismo.