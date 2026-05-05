Indecopi: quién reemplazaría a Alberto Villanueva. Foto: Indecopi.
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Redacción Gestión
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La renuncia de Alberto Villanueva a la presidencia ejecutiva del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) abrió una nueva etapa dentro del organismo.

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