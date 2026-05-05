Una organización austriaca de defensa de la privacidad anunció este martes que presentó una denuncia contra la red social profesional LinkedIn por la venta de los datos digitales de sus millones de usuarios.

La oenegé Noyb —acrónimo de “None of Your Business” (No es asunto tuyo)— indicó en un comunicado que radicó el recurso ante la Autoridad Austriaca de Protección de Datos en nombre de un usuario de LinkedIn que desea acceder a la información que la plataforma tiene sobre él.

Este usuario exige “una respuesta completa a su solicitud de acceso”, aseguró la organización, que reclama además una multa contra la red social, filial de Microsoft.

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Según Noyb, LinkedIn alega preocupaciones relacionadas con la protección de datos para no dar curso a las solicitudes de acceso.

Pero al mismo tiempo, la empresa pide a los usuarios que paguen su plan Premium si quieren saber en detalle quién ha consultado su perfil, señala la asociación austriaca.

“Las personas tienen derecho a recibir sus propios datos de forma gratuita”, argumenta el abogado de Noyb, Martin Baumann.

Según la asociación con sede en Viena, la legalidad del seguimiento de los usuarios por parte de la red social “carece de claridad”, ya que la empresa no les solicita un consentimiento explícito.

Un portavoz de LinkedIn afirmó que las acusaciones de Noyb eran “falsas”, y que era incorrecto que únicamente los abonados Premium podían ver quienes visitaban sus perfiles.

Noyb se ha consolidado como una de las principales organizaciones de defensa del derecho a la privacidad en línea.

La ONG ha iniciado acciones legales contra gigantes tecnológicos que han llevado a los reguladores a actuar contra las violaciones del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) dentro de la Unión Europea.