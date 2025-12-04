“Hoy, si te buscan en internet y no tienes una buena cuenta en LinkedIn, simplemente no existes”, indica a Gestión, María Suquilanda, especialista en marca personal digital y directora de MS Prospección Inteligente.

En datos de LinkedIn, 11 millones de personas ya tiene una cuenta en Perú —un 32% de la población—, lo que, para Suquilanda, demuestra que la plataforma es un espacio imprescindible para cualquier profesional que quiera ser visible, competitivo y relevante.

Guía práctica para fortalecer tu presencia en LinkedIn

Presentación

Según la experta, en LinkedIn el primer vistazo determina si un reclutador se queda o pasa de largo. Para ello, es recomendable tener una foto profesional y actualizada que transmita credibilidad. Si se cambia de look, cada seis meses se debe modificar también la foto. “No se trata de verse bien sino de representar con honestidad tu versión actual”, dice Suquilanda.

Publicar contenido relevante y auténtico es clave para destacar y establecer conexiones estratégicas. Foto: Metricool

Síntesis

La experiencia laboral debe detallarse para mostrar el impacto de lo que puedes generar sin caer en una lista de tareas o habilidades. Según Draco de la Puente, jefe de Comunicaciones en Inversiones IO, el fitular es un “pitch” y debe combinar el cargo, especialidad y propuesta de valor. La descripción —prosigue— debe explicar con claridad quién eres, qué problemas resuelves y qué te diferencia del resto.

Publicar contenido con propósito

“No se publica todos los días. No se debe forzar reacciones y comentarios en perfiles de alto impacto”, añade De la Puente para este diario. A su criterio, y enfocándose en el talento que busca ingresar a una empresa, lo ideal es compartir contenido sobre el sector e industria de su interés o especialidad. “Más se trata de aportar valor y no volumen”.

Construir una red estratégica y no de amigos

Según Suquilanda, LinkedIn debe responder a los objetivos profesionales y no a la vida social, por lo que recomienda elaborar una lista de empresas —pongamos, 20— donde al talento le gustaría trabajar; y progresivamente conectar con reclutadores, jefes de área y líderes del sector. “Evita agregar contactos irrelevantes a menos que también tengan una marca profesional sólida”, menciona.

Errores que se deben evitar en LinkedIn

Suquilanda sostiene que el error más común es publicar contenido solo cuando se busca trabajo, ya que esta especie de “activación súbita” suele transmitir desesperación y propuestas inadecuada.

Además, recomienda evitar el positivismo tóxico. “Nadie es exitoso 24/7. Mostrar vulnerabilidad también genera autoridad”, refiere.

De la Puente añade que las inconsistencias también juegan en contra de la reputación del talento, ya que hay casos donde no existe coherencia entre el contenido que se comparte con lo que se practica a diario. “Eso es desaprovechar el valor de tu perfil profesional”, comenta.

Evitar errores comunes en LinkedIn, como la inconsistencia, el contenido forzado y el positivismo tóxico, es crucial para la reputación profesional. Foto: Freepik

¿Ya reemplazó LinkedIn al CV? Para De la Puente aún no, pero sí “ha cambiado el orden de importancia”, debido a que los reclutadores valida la reputación de la red social y la propuesta de valor; mientras que para Suquilanda, no debe verse la red como “un CV extendido”, sino, como un canal digital de la “historia curada de nuestra trayectoria”.

LinkedIn y el nuevo liderazgo empresarial

Sandro Meléndez, fundador y director de Motivarte Perú, observa que las organizaciones aún no logran profesionalizar su estrategia digital y continúan usando LinkedIn para anuncios o piezas gráficas, cuando esta red social exige ser auténticos a partir de la evidencia y frecuencia.

Y, enfocándonos en el rol del líder ante las nuevas competencias digitales, sostiene que el mayor reto es cultural porque se debe asumir que el avance tecnológico es irreversible y LinkedIn jugará cada vez más un rol estratégico tanto para empleabilidad como para ventas y posicionamiento corporativo.

“Hoy un trabajador puede lograr en un año lo que antes se hacía en veinte. Tiene inteligencia artificial, marketing digital y marca personal. Si sabe usar LinkedIn y otras herramientas, puede multiplicar sus capacidades” , soslaya.