El Indecopi, a través de su Sala Especializada en Propiedad Intelectual, confirmó la nulidad de una marca peruana que reproducía de forma casi idéntica la silueta de una basquetbolista previamente registrada en el país por ABG-Shaq LLC, empresa vinculada al exjugador de la NBA Shaquille O’Neal.

De acuerdo con la resolución, el órgano determinó que la solicitud del registro se realizó de mala fe, al evidenciarse que el diseño cuestionado replicaba un signo ya protegido y utilizado en distintos mercados para distinguir productos como ropa, calzado y artículos deportivos.

Similitudes determinantes

El análisis concluyó que las coincidencias entre ambas representaciones no podían atribuirse al azar, dado que compartían similitudes sustanciales en postura, composición y finalidad comercial. Además, ambas estaban orientadas a identificar los mismos tipos de productos en el mercado.

Indecopi anuló el registro al determinar que existió mala fe en la solicitud de la marca. Foto: Indecopi.

En ese contexto, la Sala consideró que la solicitante peruana tenía la posibilidad de conocer la existencia de la marca original, la cual cuenta con presencia y registros en países como Estados Unidos, México y diversas jurisdicciones europeas. Pese a ello, intentó apropiarse de un signo ya consolidado, lo que constituye una vulneración al principio de buena fe en el sistema de propiedad intelectual.

Protección de derechos

La autoridad también subrayó que la marca asociada a O’Neal mantiene un uso sostenido desde hace décadas en mercados internacionales, reforzando su reconocimiento y la improbabilidad de una coincidencia fortuita.

Con esta decisión, el Indecopi, según indica en su comunicado, reafirma su rol en la defensa de los derechos de propiedad intelectual y en la promoción de condiciones de competencia leal en el mercado peruano.