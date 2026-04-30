A través del Sistema de Alertas de Consumo, el Indecopi informó que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) dispuso el retiro y la destrucción de un lote de antibiótico tras detectarse un problema en su calidad que podría afectar la salud de los pacientes.

Se trata del lote Z23-969 del medicamento DUOCLAMOX 500 mg (amoxicilina con ácido clavulánico), en presentación de tabletas. Según la autoridad sanitaria, el producto no cumple con uno de los controles de calidad relacionados con uno de sus componentes, lo que podría alterar su efectividad o generar riesgos en su uso. Más detalles de la alerta en este enlace.

Asimismo, la Digemid ordenó el retiro de otro producto: el lote 2124391A del medicamento NITROPRUCHYK 50 mg (nitroprusiato de sodio), utilizado en solución inyectable. En este caso, se detectó la presencia de partículas visibles, lo que también representa un riesgo para la salud. Más detalles de la alerta en este enlace.

El Indecopi recomendó a los consumidores verificar si cuentan con estos productos y, de ser así, evitar su uso. Para más información, pueden comunicarse con la Digemid al teléfono (01) 631-4300.

El Indecopi recuerda que los consumidores pueden reportar un producto peligroso en este enlace.

El Sistema de Alertas de Consumo es una herramienta del Indecopi para difundir información sobre productos que pueden representar riesgos no previstos o imprevisibles para la seguridad o la salud de los consumidores o sus bienes. La información difundida es proporcionada por los proveedores y las autoridades sectoriales competentes.