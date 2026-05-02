El cierre de operaciones de Spirit Airlines activó acciones de supervisión en Perú por parte del Indecopi, mientras que Avianca anunció alternativas de retorno para pasajeros afectados por la quiebra de la aerolínea.

El Indecopi informó que se encuentra identificando los vuelos que podrían verse afectados tras el anuncio del cese de operaciones de Spirit Airlines. Asimismo, indicó que se mantendrá vigilante para que los pasajeros reciban orientación clara y oportuna por parte de la aerolínea, en defensa de sus derechos.

En esa línea, la entidad recordó que los usuarios pueden realizar consultas o presentar reclamos a través de su canal de WhatsApp Aeropuerto (985197624), disponible las 24 horas del día.

ndecopi supervisa vuelos afectados por el cierre de Spirit Airlines. Foto: EFE.

Avianca ofrece opciones de retorno

En paralelo, Avianca anunció que pondrá a disposición su red de rutas y sillas disponibles para facilitar el retorno de pasajeros afectados.

“ Ante la situación que atraviesa Spirit Airlines, Avianca pone a disposición de la autoridad y de los pasajeros afectados su red de rutas y sillas disponibles, con el fin de mitigar el impacto y facilitar la continuidad de los planes de viaje de los usuarios ”, señaló la aerolínea en un comunicado.

La compañía precisó que las opciones de regreso estarán sujetas a disponibilidad y aplicarán para pasajeros que ya hayan iniciado su viaje y enfrenten dificultades para retornar.

Avianca ofrece alternativas de retorno sin costo para viajeros que ya iniciaron su vuelo con Spirit Airlines.

Impacto del cierre de operaciones

Spirit Airlines, aerolínea de bajo costo con sede en Florida, cesó operaciones luego de no concretar un acuerdo de rescate gubernamental por US$ 500 millones.

La compañía operaba vuelos entre Estados Unidos, el Caribe y diversos destinos en América Latina, incluidos Perú, México y Costa Rica.

Ante esta situación, la administración del presidente Donald Trump anunció medidas de apoyo para pasajeros y trabajadores afectados.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó que, tras coordinaciones con varias aerolíneas, se acordó brindar alternativas para mitigar el impacto del cierre.

Entre las medidas, aerolíneas como United, Delta, JetBlue y Southwest ofrecen tarifas especiales para pasajeros de Spirit que necesiten reprogramar sus vuelos, mientras que American Airlines y Delta aplican precios reducidos en rutas con mayor demanda.

Asimismo, Allegiant se comprometió a congelar tarifas en rutas coincidentes con Spirit y Frontier ofrece descuentos de hasta 50% en su red hasta el 10 de mayo.

El plan también contempla apoyo para trabajadores de la aerolínea, incluyendo traslados a sus lugares de origen y acceso preferente a entrevistas laborales.

Nota realizada con información de EFE.