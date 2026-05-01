La aerolínea Spirit Airlines enfrenta su etapa final tras no concretar un rescate financiero en Estados Unidos. Foto: EFE.
La aerolínea Spirit Airlines enfrenta su etapa final tras no concretar un rescate financiero en Estados Unidos. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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La se alista para poner fin a sus operaciones y proceder con la liquidación de su flota, luego de que no prosperara un acuerdo de rescate por US$ 500 millones, según reportó el diario The Wall Street Journal.

De acuerdo con fuentes cercanas al proceso citadas por el medio, la compañía enfrenta una crítica falta de liquidez y no consiguió el respaldo unánime requerido entre sus tenedores de bonos ni el , encabezado por Donald Trump, para concretar la inyección de capital que le habría permitido continuar operando.

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En ese contexto, Spirit había sostenido negociaciones directas con las autoridades estadounidenses para estructurar un salvataje que le otorgara liquidez a cambio de garantías financieras, las cuales incluso podrían haberse traducido en una participación estatal de hasta el 90% en la empresa.

No obstante, el WSJ señala que surgieron diferencias significativas dentro de la propia administración Trump respecto a la conveniencia de aprobar el rescate y a cómo estructurarlo.

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A ello se sumó la falta de consenso entre los bonistas de la , quienes no respaldaron las condiciones planteadas en el acuerdo.

Cabe recordar que la compañía ha operado durante gran parte de los últimos 18 meses bajo la protección del Capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos, en un intento por reestructurar sus operaciones y su deuda.

Con información de EFE.

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