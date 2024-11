Spirit, la mayor aerolínea de bajo coste de Estados Unidos, ha perdido más de US$ 2,500 millones desde el inicio de 2020 y enfrenta próximos pagos de deuda que suman más de US$ 1,000 millones en el próximo año.

La aerolínea solicitó la protección del Capítulo 11 en Nueva York para reestructurar US$ 1,600 millones en deuda, según expedientes judiciales. Seguirá operando con normalidad durante el proceso de quiebra, que debería concluir en el primer trimestre de 2025.

Spirit dijo que espera operar con normalidad mientras avanza en un proceso de bancarrota del Capítulo 11 preacordado y que los clientes pueden continuar reservando y volando sin interrupciones.

Las acciones de Spirit, con sede en Miramar, Florida, cayeron un 25% el viernes, después de que The Wall Street Journal informara que la aerolínea estaba discutiendo los términos de una posible declaración de bancarrota con sus tenedores de bonos. Fue un nuevo golpe en una serie de complicaciones que hizo caer sus acciones un 97% desde finales de 2018, cuando Spirit aún generaba ganancias.

Turbulencia

Spirit buscó asociarse con rivales para enfrentar la competencia de las aerolíneas tradicionales y el aumento de la inflación. Debió iniciar conversaciones de reestructuración con sus acreedores luego que un juez federal bloqueara una oferta de US$ 3,800 millones presentada por JetBlue Airways Corp. ya que la combinación perjudicaría a los viajeros al elevar el precio de los pasajes en todo el sector. Conversaciones para fusionarse con Frontier Group Holdings Inc. también fracasaron en las últimas semanas.

La aerolínea de bajo costo alcanzó un acuerdo amplio de reestructuración con los acreedores con alrededor del 80% de la deuda y cuenta con el apoyo suficiente para recibir la aprobación del tribunal, según documentos judiciales.

Un avión de JetBlue y uno de Spirit Airlines en el Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale-Hollywood en Fort Lauderdale, Florida. (Foto AP /Wilfredo Lee)

Según el plan, que puede revisarse durante el proceso del Capítulo 11, los actuales tenedores de bonos canjearán US$ 795 millones de sus bonos por capital, mientras que las acciones dejarán de cotizar. Tenedores de bonos preferentes garantizados y convertibles recibirán US$ 840 millones en nuevos bonos garantizados. Los tenedores de bonos también se comprometieron a inyectar US$ 350 millones en capital fresco y proporcionar US$ 300 millones de financiación debtor-in-possession para apoyar a Spirit a lo largo del proceso.

La aerolínea declaró que tiene unos US$ 3,600 millones en deuda a largo plazo, incluidos US$ 136 millones en préstamos a plazo no garantizados que debe al gobierno federal como parte de las ayudas relacionadas con la pandemia covid-19.

Problemas tras la pandemia

Spirit, que emplea a 12,800 personas, ha enfrentado problemas tras la pandemia de covid-19 ya que las mayores aerolíneas de EE.UU. intensificaron la competencia de precios y debido a que parte de su flota quedó inmovilizada por un defecto de fabricación en sus motores. Los precios siguieron bajos durante la reciente temporada de verano porque las aerolíneas pusieron demasiadas plazas en el mercado nacional.

Esto impidió a Spirit crecer de forma constante, lo que es necesario para mantener el éxito de su modelo de descuentos, que ofrece precios muy bajos pero gana dinero cobrando por artículos como café, agua embotellada, equipaje de mano y tarjetas de embarque impresas.

La compañía ha registrado pérdidas anuales desde 2020 y sus acciones se han desplomado un 93% este año hasta el 15 de noviembre.

“La industria de las aerolíneas (particularmente en Estados Unidos) está lidiando con la cambiante demanda de los consumidores y los vientos en contra operativos, de tal manera que es irreconocible de lo que era antes de la pandemia”, dijo Fred Cromer, director financiero de Spirit, en un documento judicial. “Las aerolíneas de tarifas bajas, cuyos modelos de negocio se basan en márgenes mucho más reducidos, se ven desproporcionadamente afectadas”.

Con información de Bloomberg y AP

TE PUEDE INTERESAR