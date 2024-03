JetBlue y Spirit Airlines pusieron fin al plan de fusionarse por US$ 3,800 millones, semanas después que un juez federal bloqueó el acuerdo al indicar que el pacto afectaría a los consumidores que dependen de las tarifas más económicas de Spirit.

JetBlue anunció el lunes que si bien ambas compañías aún creen en los beneficios de la fusión, sienten que probablemente no cumplirán con los requisitos para cerrar el acuerdo antes del plazo del 24 de julio.

La nueva directora general de JetBlue, Joanna Geraghty, señaló que la fusión era “un osado y valiente plan dirigido a sacudir al estatus quo de la industria” y acelerar el crecimiento de JetBlue.

LEA TAMBIÉN: JetBlue amenaza con cancelar oferta de compra de Spirit Airlines por bloqueo de juez

“Sin embargo, con el fallo del tribunal federal y la continua oposición del Departamento de Justicia, la probabilidad de obtener luz verde para avanzar con la fusión en breve es sumamente baja”, dijo Geraghty en un memorándum enviado a los empleados de la aerolínea neoyorquina. Señaló que la incertidumbre sobre el destino de la fusión estaba distrayendo a la aerolínea de sus esfuerzos para volver a ser rentable.

Por su parte, el director general de Spirit, Ted Christie, se dijo decepcionado de que las aerolíneas no se pudieran fusionar y crear un nuevo competidor de las cuatro aerolíneas más grandes del país, pero subrayó que confía en que Spirit —que ha estado perdiendo dinero desde que comenzó la pandemia de coronavirus— pueda tener éxito por sí sola.

JetBlue pagará a Spirit US$ 69 millones como penalización por poner fin al acuerdo.

El Departamento de Justicia había presentado una demanda para bloquear la fusión el año pasado, afirmando que inhibiría la competencia y aumentaría los precios, especialmente para viajeros que dependen de los boletos baratos de Spirit.

En enero, un juez federal en Boston le dio la razón al gobierno y bloqueó el acuerdo, diciendo que viola las leyes antimonopolio.

El lunes, el Departamento de Justicia festejó su triunfo.

“La decisión de hoy de JetBlue representa otra victoria para el trabajo del Departamento de Justicia en nombre de los consumidores estadounidenses”, dijo el secretario de Justicia, Merrick Garland, en un comunicado. “El Departamento de Justicia demostró en la corte que la fusión entre JetBlue y Spirit habría causado tarifas más altas y menos opciones para decenas de millones de viajeros. Seguiremos implementando vigorosamente las leyes antimonopolio del país”.

Las aerolíneas habían apelado el fallo, y la audiencia para esa apelación había sido programada para junio en el Tribunal Federal de Apelaciones del 1er Circuito en Boston.

Durante el gobierno del presidente Joe Biden, el Departamento de Justicia ha luchado contra la consolidación en varias industrias, y anteriormente hizo colapsar una sociedad entre JetBlue y American Airlines para vuelos en Nueva York y Boston.

Spirit y Frontier Airlines anunciaron una fusión de 2.200 millones de dólares a principios de 2022, un acuerdo que habría combinado dos aerolíneas similares que cobran tarifas más bajas que las grandes compañías aéreas pero añaden tasas que generan una gran parte de sus ingresos.

JetBlue se lanzó contra de los deseos de la dirección de Spirit, que advirtió que sería difícil obtener la aprobación reglamentaria para una combinación Spirit-JetBlue. JetBlue pasó por encima del consejo directivo de Spirit, directamente a los accionistas de Spirit, y ganó una guerra de ofertas contra su rival Frontier unos meses más tarde.

Mientras el acuerdo tomaba forma y acababa en los tribunales, continuaban las pérdidas y otros problemas en Spirit, con sede en Miramar, Florida. A finales de enero, JetBlue advirtió que podría rescindir el acuerdo.

JetBlue también ha estado perdiendo dinero y se enfrenta a su propio futuro incierto. El inversor activista Carl Icahn compró casi el 10% de las acciones de JetBlue el mes pasado y consiguió dos puestos en el consejo de JetBlue.

El fin del acuerdo entre JetBlue y Spirit plantea dudas sobre si Alaska Airlines puede llevar a cabo su propuesta de compra de Hawaiian Airlines por US$ 1,000 millones más la asunción de unos US$ 900 millones de deuda. El Departamento de Justicia no ha indicado si presentará una demanda para bloquear ese acuerdo.

Las acciones de Spirit Airlines Inc. se hundieron un 16% al mediodía, mientras que las de JetBlue Airways Corp. subieron ligeramente.