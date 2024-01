El juez de distrito William G. Young se alineó con el Gobierno federal y declaró que la fusión perjudicaría a los viajeros preocupados por los costos al eliminar la aerolínea de bajo costo dominante en el país y provocar un aumento de los precios en todo el sector.

“Si se permitiera a JetBlue absorber a Spirit, al menos como se propone, se eliminaría uno de los pocos competidores principales del sector aéreo que ofrece una innovación y una disciplina de precios únicas”, escribió Young el martes. “Peor aún, la fusión probablemente incentivaría aún más a JetBlue a abandonar sus raíces como aerolínea disidente de bajo costo”.

La sentencia se produce después de un juicio que acaparó la atención en noviembre, en el que los abogados del Gobierno argumentaron que la fusión eliminaría un incentivo clave para que las aerolíneas más grandes ofrecieran tarifas económicas. JetBlue y Spirit sostuvieron que la consolidación es la única forma de que las aerolíneas más pequeñas puedan competir eficazmente con las dominantes.

Las acciones de Spirit se desplomaron un 61% tras conocerse la noticia, lo que provocó varias suspensiones de operaciones debido a la volatilidad. JetBlue se disparó un 11% antes de borrar la ganancia, cayendo un 1.1% a la 1:08 p.m., hora de Nueva York.

Es la segunda vez en menos de un año que JetBlue pierde un recurso federal antimonopolio en el marco de las medidas enérgicas de la Administración Biden contra la consolidación.

En mayo, otro juez federal declaró ilegal la Northeast Alliance de la aerolínea con American Airlines Group Inc. y ordenó el desmantelamiento de la alianza. American apeló la sentencia. Las compañías crearon la alianza para competir más eficazmente con United y Delta Air Lines Inc. en las rutas a Nueva York y Boston.

El acuerdo de fusión entre las compañías expira en julio de 2024 y JetBlue y Spirit podrían apelar la decisión de Young ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos en Boston. El resultado final podría modificar el panorama competitivo de las aerolíneas de bajo coste en Estados Unidos

En el juicio, los directivos de JetBlue afirmaron que la compañía planeaba eliminar el modelo de negocio de tarifas bajas de Spirit y convertir el interior de los aviones de la aerolínea para adaptarlo al diseño de JetBlue, reduciendo el número de asientos por avión entre un 10% y un 15%.

Para calmar las preocupaciones antimonopolio, JetBlue se comprometió a vender varias puertas de aeropuerto y franjas horarias de vuelo propiedad de Spirit a las compañías de bajo costo Frontier Group Holdings Inc. y Allegiant Airlines. Este tipo de activos son muy difíciles de adquirir en aeropuertos con mucho tráfico.

Pero los abogados del Gobierno dijeron que las desinversiones propuestas no serían suficientes para sustituir la competencia que se perdería con el acuerdo, especialmente si se considera que Frontier y Allegiant no utilizarían necesariamente las puertas y franjas horarias recién adquiridas. Las aerolíneas podrían utilizar los activos para cualquier ruta.

En marzo, el Gobierno federal presentó una demanda para bloquear el acuerdo, como parte de una campaña contra la consolidación del sector aéreo. Décadas de fusiones han dado lugar a que cuatro aerolíneas controlen el 80% del mercado de ingresos por billetes en Estados Unidos: United Airlines Holdings Inc., American Airlines Group Inc., Delta Air Lines Inc. y Southwest Airlines Co.

JetBlue había considerado un acuerdo con Spirit desde 2017, según el testimonio en el juicio, pero la compañía presentó una oferta totalmente en efectivo el año pasado después de que Frontier hiciera una oferta para adquirir Spirit.

Los documentos internos presentados en el juicio mostraron que los líderes de Spirit cuestionaron la sinceridad de la oferta de JetBlue y si la verdadera motivación era romper el acuerdo pendiente de Spirit con Frontier. A los ejecutivos de Spirit también les preocupa que una fusión con JetBlue se enfrentara a un estricto escrutinio por parte de los reguladores antimonopolio.