El costo de viajar por Estados Unidos aumentará tras el anuncio de varias aerolíneas nacionales sobre el incremento en las tarifas de equipaje facturado . Esta medida afectará significativamente a los viajeros de negocios y vacaciones que vuelen próximamente, por lo que resulta indispensable conocer estos cambios con antelación para evitar cargos inesperados en el mostrador del aeropuerto. A continuación, te revelaré toda la información necesaria sobre esta reciente actualización.

Por el momento, son dos aerolíneas de Estados Unidos que anunciaron el incremento de los costos por equipaje: JetBlue Airways y United Airlines. Ambos indicaron que esta nueva disposición se relaciona al alza de los precios de combustible a causa de la guerra en Irán.

La aerolínea de bajo costo señaló en un comunicado que sus tarifas se incrementarán aproximadamente $4 por equipaje.

Es decir, para la primera maleta facturada en rutas nacionales, el Caribe y Latinoamérica, se fijó un costo de $39 para pasajeros de clase económica en temporada baja , mientras que en los periodos de alta demanda el incremento oscilará entre los $40 y $49 .

JetBlue AirWays es una de las aerolíneas estadounidenses que incrementó sus tarifas por maleta facturada. (Crédito: Daniel SLIM / AFP)

No sería lo único; también se incluirá un cargo adicional de $10 para los pasajeros que efectúen su pago con una antelación menor a las 24 horas previas a la salida programada . Eso sí, este cobro se excluirá a los clientes frecuentes con estatus élite o con tarjeta de crédito de marca compartida.

“Si bien reconocemos que los aumentos de tarifas nunca son lo ideal, los analizamos cuidadosamente para garantizar que estos cambios se implementen solo cuando sea necesario”, se lee en el comunicado emitido por JetBlue Airways.

Por su parte, United Airlines aumentó sus tarifas de equipaje facturado desde este viernes 3 de abril, sumando $10 al costo anterior para un total de $45 para la primera maleta ; sin embargo, esta aerolínea aplicará un cargo adicional para el cliente que realice el pago directamente en el aeropuerto, elevándose el costo a $50 .

United Airlines incrementó sus tarifas por maleta facturada en $10. (Crédito: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP)

Si decides llevar una segunda maleta, deberás abonar un costo adicional que asciende a $55; no obstante, este monto puede incrementarse a $60 en caso realices el pago directamente en las ventanillas del terminal aéreo.