Con la llegada del 2026, el panorama migratorio para quienes deseen viajar, trabajar o estudiar en Estados Unidos ha dado un giro inesperado debido a las nuevas normas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés). Estas instituciones han puesto en marcha una serie de reformas estructurales que afectarán en las solicitudes para obtener la visa americana . Para evitar cualquier inconveniente en tu trámite, es necesario que sepas más a detalle sobre estos ajustes.

Entre los cambios que entraron en vigor durante enero del presente año, se oficializó el ajuste inflacionario a las tarifas de inmigración bajo el formato One Big Beautiful Bill Act (HR-1) y una detención temporal en la resolución de solicitudes migratorias para personas proveniente de naciones calificadas de alto riesgo.

Estas actualizaciones también se verán reflejadas en el trámite de la visa americana. Mediante un comunicado difundido por el DOS, el mandatario Donald Trump enfatizó que aquellos extranjeros que pretenden ingresar a EE.UU. deben ser autosuficientes económicamente y no ser una “carga” para el país.

Los ciudadanos de decenas de países tendrán complicaciones para tramitar la visa americana. (Crédito: AlxeyPnferov / iStock)

Por consecuente, desde el 21 de enero de 2026, estos son los países que se verán afectados por la pausa de todas las emisiones a solicitantes de visas de inmigrante:

América Latina: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Colombia, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay.

Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Colombia, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay. Europa: Albania, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Azerbaiyán, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte y Rusia.

Albania, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Azerbaiyán, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte y Rusia. África: Argelia, Camerún, Cabo Verde, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Egipto, Ghana, Guinea, Liberia, Libia, Marruecos, Nigeria, República del Congo, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Tanzania, Togo, Túnez y Uganda

Argelia, Camerún, Cabo Verde, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Egipto, Ghana, Guinea, Liberia, Libia, Marruecos, Nigeria, República del Congo, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Tanzania, Togo, Túnez y Uganda Asia: Armenia, Bangladesh, Bután, Birmania, Camboya, Eritrea, Etiopía, Gambia, Irán, Irak, Jordania, Kazajistán, Kuwait, República Kirguisa, Laos, Líbano, Mongolia, Nepal, Pakistán, Siria, Tailandia, Uzbekistán y Yemen.

Armenia, Bangladesh, Bután, Birmania, Camboya, Eritrea, Etiopía, Gambia, Irán, Irak, Jordania, Kazajistán, Kuwait, República Kirguisa, Laos, Líbano, Mongolia, Nepal, Pakistán, Siria, Tailandia, Uzbekistán y Yemen. Oceanía: Fiyi.

Estos cambios forman parte de la nueva política migratoria de la Administración Trump. (Crédito: iStock)

Además, el DOS publicó una nueva lista de países sujetos al pago de fianzas para adquirir una visa americana. Por lo tanto, el extranjero perteneciente a dicha nómina y elegible para una autorización B1/B2 deberá abonar el monto de $5,000, $10,000 o $15,000.

Entre los países cuyos ciudadanos deberán realizar dicho pago se encuentran Argelia, Costa de Marfil, Cuba, Nigeria, Togo, Venezuela, entre otros. La medida entrará en vigor el 21 de enero, aunque existen excepciones para ciertas naciones que adoptaron esta regla desde el 1 de enero del 2026.