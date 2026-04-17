Los aviones Boeing 737 de American Airlines se ven estacionados en el aeropuerto LaGuardia de Queens, Nueva York, el 24 de mayo de 2024. (Foto de Charly TRIBALLEAU / AFP).
Los aviones Boeing 737 de American Airlines se ven estacionados en el aeropuerto LaGuardia de Queens, Nueva York, el 24 de mayo de 2024. (Foto de Charly TRIBALLEAU / AFP).
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Agencia AFP
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American Airlines negó este viernes tener interés en una fusión con su rival United Airlines tras varios días de especulaciones, y consideró esa operación “negativa para la competencia y los consumidores”.

American Airlines no está tratando o interesado en ninguna discusión sobre una fusión con United Airlines”, indica un comunicado de la firma, en el que da las gracias al presidente Donald Trump y el secretario de Transporte, Sean Duffy.

La firma reconoció que el mercado de las aerolíneas puede necesitar “cambios”, pero añadió que una fusión no encaja con su “entendimiento de la filosofía de la Administración (Trump) hacia la industria y los principios de la ley antimonopolio”.

Las declaraciones se producen después de que el consejero delegado de United, Scott Kirby, antiguo ejecutivo de American, propusiera a Trump la idea de una fusión en una reunión el pasado febrero, según reportaron Reuters y Bloomberg.

Posteriormente, el secretario de Transporte dijo en una entrevista que el Gobierno estaba abierto a la concentración empresarial en el sector de las aerolíneas.

No obstante, American y United habían evitado pronunciarse sobre el asunto en los últimos días.

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