United Airlines ha aumentado sus tarifas entre un 15% y 20% en su intento de compensar el incremento de los precios de la gasolina y proteger sus ganancias, señalaron directivos el miércoles.

La aerolínea estadounidense, que también ha recortado en un 5% sus vuelos para 2026, pretende recuperar el 100% de los costos adicionales derivados del encarecimiento del combustible debido a la guerra en Oriente Medio.

El director ejecutivo Scott Kirby calificó los precios del petróleo como “increíblemente volátiles”, pero dijo que el plan de la compañía se basa en el supuesto de que “el valor del combustible podría mantenerse al alza durante más tiempo”.

Aunque la compañía aún no ha visto una disminución de sus clientes debido al aumento de precios, United podría recortar más vuelos en 2027 si la demanda baja, dijo Kirby.

El martes United informó de un aumento de sus ganancias durante el primer trimestre, pero redujo sus estimaciones para todo el año debido a los costos del combustible para los aviones.

La aerolínea prevé que los precios promedien US$ 4.30 por galón en el segundo trimestre, un 55% más que el promedio del primer trimestre.

Otras aerolíneas también han anunciado incrementos de tarifas y recortes de capacidad en respuesta al fuerte aumento de los precios del petróleo desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero.

El jefe de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo pidió el 17 de abril a las autoridades que establezcan “planes bien coordinados” en caso de que haya racionamiento de combustible para aviones.

Las preocupaciones sobre la escasez de combustible para aviones son más agudas en Asia y Europa que en Estados Unidos, señaló el director financiero de United, Michael Leskinen. “No creemos que la falta de disponibilidad vaya a ser un problema en absoluto en Estados Unidos. Es un problema de precios”, dijo Leskinen.

“Sin embargo, incluso en Europa y Asia, al día de hoy pensamos que es un problema de precios, no de disponibilidad”, añadió Leskinen, señalando que podrían producirse “cortes puntuales” en Europa y Asia si el conflicto se prolonga.