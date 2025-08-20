Esta práctica ha permitido a Delta y United vender “millones” de asientos considerados falsamente como “ventanas”, asegura Casey Olbrantz, abogada de uno de los denunciantes. (Foto referencial: Freepik)
Esta práctica ha permitido a Delta y United vender “millones” de asientos considerados falsamente como “ventanas”, asegura Casey Olbrantz, abogada de uno de los denunciantes. (Foto referencial: Freepik)
Las estadounidenses Delta y United han sido denunciadas por vender como “ventana” asientos que se encuentran contra una pared y sin vistas, tras la queja de un pasajero que aseguró haber pagado un extra por una ventana que no existía.

Las denuncias han sido presentadas por separado en Nueva York (contra ) y en California (contra ), pero coinciden en la misma queja expresada por diferentes pasajeros. Es el mismo bufete de abogados, Greenbaum Olbrantz, el que presentó las denuncias.

La denuncia en Nueva York asegura que “cientos” de aviones de Delta, concretamente los modelos Boeing 737 y 757, más los Airbus A321, tienen una fila donde en el lugar de la ventana hay un muro ciego que esconde los tubos de aire acondicionado o de cableado eléctrico.

Sin embargo, la los vende con un extra como si fueran ventana, por encontrarse en el extremo del avión contrario al pasillo, una práctica que otras aerolíneas evitan al especificar que esos asientos (en torno a la fila 23) no disponen de vistas.

Esta práctica ha permitido a Delta y United vender “millones” de asientos considerados falsamente como “ventanas, asegura Casey Olbrantz, abogada de uno de los denunciantes, en una declaración al Washington Post.

Olbranz representa al pasajero Nicholas Meyer, que denuncia a Delta, pero dijo al rotativo que al conocerse la denuncia, ha sido contactada por numerosas personas que dicen haber sufrido el mismo engaño por parte de las aerolíneas y que están dispuestas a sumar su nombre a la denuncia.

Un vuelo de United en asiento con ventana puede costar 50 dólares más en una ruta doméstica y hasta 100 más en una internacional.

