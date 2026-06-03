La inteligencia artificial (IA) sigue ganando terreno en las estrategias empresariales en el Perú y prueba de ello es un reciente un estudio que reveló que el 95% de las compañías planea aumentar su inversión en dicha tecnología en los próximos dos años.

De acuerdo con el informe “Percepción y uso de la Inteligencia Artificial en decisiones financieras”, realizado por Experian Perú, mostró un cambio en la forma en que las empresas peruanas incorporan la IA en sus operaciones.

Asimismo, detalló que la IA ya se usa en atención al cliente en un 68%, marketing y personalización en conjunto con finanzas y control financiero con 48% y operaciones con 46%.

“Las empresas que están obteniendo más valor de la inteligencia artificial no son necesariamente las que más automatizan, sino las que logran convertir datos dispersos en información útil para anticiparse mejor a cambios del mercado, comportamiento del cliente o funciones operativas”, señala Elio Peralta, Consultancy and Business Development Manager de Experian Perú.

Entre los principales beneficios identificados por las empresas destacan una mejor atención al cliente con 69%, ahorro de costos con 67%, reducción de tiempos operativos con 61%, y disminución de errores en los procesos en conjunto con una optimización en la toma de decisiones con 50%.

Por otro lado, la IA empieza también a tener un papel más relevante en decisiones estratégicas. El 42% de las empresas afirmó que ya influye en el rumbo del negocio, las inversiones y la gestión de riesgos, y el 94% consideró que ayuda al posicionamiento y diferenciación frente a la competencia.

Asimismo, el avance de la IA ha llevado a las empresas a cuestionarse qué deben fortalecer para sostener y escalar esta transformación. El estudio identificó como prioridades el desarrollo de talento especializado con el 39%, así como el aumento de la inversión tecnológica y la integración de estas soluciones con sistemas existentes, ambas con 38%.