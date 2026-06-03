El 95% de empresas peruanas planea aumentar su inversión en IA en los próximos dos años. Foto: Andina.
El 95% de empresas peruanas planea aumentar su inversión en IA en los próximos dos años. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

planea aumentar su inversión en dicha tecnología en los próximos dos años.

De acuerdo con el informe

Asimismo, detalló que

LEA TAMBIÉN: Jefe del The New York Times critica a las empresas de IA por “robar sin escrúpulos” la información

“Las empresas que están obteniendo más valor de la inteligencia artificial no son necesariamente las que más automatizan, sino las que logran convertir datos dispersos en información útil para anticiparse mejor a cambios del mercado, comportamiento del cliente o funciones operativas”, señala Elio Peralta, Consultancy and Business Development Manager de Experian Perú.

reducción de tiempos operativos con 61%, y disminución de errores en los procesos en conjunto con una optimización en la toma de decisiones con 50%.

LEA TAMBIÉN: ¿Joven y desempleado? Estudio revela la causa entre el trabajo remoto y la IA

Por otro lado, la IA empieza también a tener un papel más relevante en decisiones estratégicas.

Asimismo, el avance de la IA ha llevado a las empresas a cuestionarse qué deben fortalecer para sostener y escalar esta transformación. El estudio identificó como prioridades el desarrollo de talento especializado con el 39%, así como el aumento de la inversión tecnológica y la integración de estas soluciones con sistemas existentes, ambas con 38%.

La IA ya se usa en atención al cliente en un 68%, marketing y personalización en conjunto con finanzas y control financiero con 48% y operaciones con 46%. Foto: Andina
La IA ya se usa en atención al cliente en un 68%, marketing y personalización en conjunto con finanzas y control financiero con 48% y operaciones con 46%. Foto: Andina

TE PUEDE INTERESAR

Airbus completa primera prueba de su aeronave capaz de volar hasta 22 horas
Seguros en Perú: ¿en qué indemnizaron más a clientes y qué puede venir?
¿Sánchez quiere cambiar de rumbo a días de segunda vuelta? Las “nuevas” propuestas en economía

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.