El aumento del trabajo remoto desde la pandemia ha hecho que las empresas en Estados Unidos se muestren más reacias a contratar a trabajadores jóvenes e inexpertos y es el principal factor que impulsa tasas de desempleo más altas entre los recién graduados universitarios, según un estudio difundido el lunes.

El estudio, elaborado por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, comparó ocupaciones que pueden realizarse a distancia —como el desarrollo de software— con aquellas que se desempeñan de manera presencial, como la enfermería. El informe concluye que la tasa de desempleo entre los jóvenes graduados universitarios en empleos que pueden ser remotos aumentó alrededor de 1 punto porcentual entre 2017-2019 y 2022-2024.

Sin embargo, entre los trabajadores de mayor edad en esos campos —los de 29 años o más— la tasa de desempleo disminuyó ligeramente, lo que derivó en una tasa de desempleo notablemente más alta para los graduados universitarios de 28 años o menos en ocupaciones a distancia, en comparación con los de mayor edad.

En cambio, en los empleos que no son a distancia, el estudio concluye que ha habido poca diferencia en las tasas de desempleo entre los graduados universitarios mayores y los más jóvenes. El informe también determinó que existe un patrón similar entre quienes no tienen títulos universitarios.

El estudio, encabezado por la economista investigadora de la Fed de Nueva York Natalia Emanuel, concluye que las empresas se muestran reacias a contratar a recién graduados universitarios para trabajo remoto porque es más difícil capacitarlos y guiarlos si trabajan fuera de la oficina. Los autores del estudio calculan que el trabajo remoto es responsable de casi dos tercios del aumento de la tasa de desempleo de los jóvenes graduados universitarios desde la pandemia.

El estudio señaló que “el trabajo remoto ha debilitado los incentivos para contratar a trabajadores jóvenes al obstaculizar la capacitación en el puesto de trabajo”. Y añadió: “Es posible que los empleadores no quieran contratar a recién graduados para equipos distribuidos porque es más difícil enseñarles a distancia las habilidades necesarias”.

El estudio indica que el aumento del desempleo entre los jóvenes graduados universitarios es anterior al desarrollo de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT. Y cuando los autores analizaron la exposición de distintas ocupaciones a la IA, concluyeron que la esta tuvo poco impacto en el desempleo juvenil.

La Fed de Nueva York indicó que la tasa de desempleo de los graduados universitarios menores de 29 años aumentó 20% respecto de antes de la pandemia, hasta 3.7% en promedio, en 2022-2025. Entre los graduados universitarios de 22 a 27 años, el desempleo alcanzó 5.8% el año pasado, el nivel más alto fuera de la pandemia desde 2012.

Los hallazgos del estudio son coherentes con el estado de baja contratación y pocos despidos que persiste en el mercado laboral estadounidense, en el que los recortes de personal son reducidos y la tasa de desempleo se mantiene mayormente estable, pero quienes están sin trabajo tienen dificultades para encontrar nuevos empleos.

El estudio de la Fed de Nueva York también examinó datos detallados de una empresa tecnológica de la lista Fortune 500 cuyo nombre no se reveló y encontró que sus patrones de contratación reflejaban lo observado en los datos más amplios.

Cuando las oficinas de la empresa estaban cerradas y el personal trabajaba a distancia, “la compañía contrató a menos trabajadores inexpertos y a más trabajadores con experiencia, que podrían necesitar menos mentoría para desempeñar bien sus funciones”.

“Una vez que sus oficinas reabrieron, la empresa volvió a inclinarse por contratar a trabajadores más jóvenes”, indicó el estudio. Pero incluso después de la reapertura, la compañía favoreció a empleados con más experiencia para los equipos que incluían trabajo remoto.