Este miércoles 3 de junio se realizará un Pleno del Congreso orientado a dictámenes sobre saneamiento de límites y organización territorial.

Dentro de los proyectos a debatir, figuran:

Proyecto de Ley 14475, que propone la Ley de saneamiento de límites y tramos de algunos distritos de Carabaya, en Puno.

El PL 14131, que plantea la Ley de saneamiento de límites y tramos de algunos distritos de la provincia de Angaraes, en Huancavelica

El PL 14129 que plantea la Ley de saneamiento de límites y tramos de la provincia de Tambopata y sus distritos, en Madre de Dios

Además, se tiene en agenda también el allanamiento a la autógrafa de los proyectos de ley 2554, 5493, 5847 y otros, que propone modificar diversas leyes a fin de fortalecer el rol de los gobiernos locales en los procesos de formalización de una propiedad.

Además, según el acuerdo anunciado por Fernando Rospigliosi, entran al debate también la insistencia en diversos proyectos de ley.

Interpelación al ministro Reyes e investigación tras elecciones

Por otro lado, se tiene mapeado que el Pleno brinde a la Comisión de Fiscalización facultades de comisión investigadora, por 60 días calendario, para que investigue las presuntas irregularidades registradas durante las elecciones del 12 de abril de 2026.

Mientras que para el jueves 4 de junio, se programó la interpelación al ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Fernando Reyes Llanos. Se realizará a las 10:00 am.

El funcionario tendrá que responder a un pliego de 20 preguntas referidas al acuerdo de Profundización Económico Comercial Perú-Brasil