Congreso debatirá insistencias y se allanará a diversas autógrafas vinculadas a la formalización de propiedades. Foto: Congreso.
Congreso debatirá insistencias y se allanará a diversas autógrafas vinculadas a la formalización de propiedades. Foto: Congreso.
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Redacción Gestión
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Este miércoles 3 de junio se realizará un Pleno del Congreso orientado a dictámenes sobre

Dentro de los proyectos a debatir, figuran:

  • Proyecto de Ley 14475, que propone la Ley de saneamiento de límites y tramos de algunos distritos de Carabaya, en Puno.
  • El PL 14131, que plantea la Ley de saneamiento de límites y tramos de algunos distritos de la provincia de Angaraes, en Huancavelica
  • El PL 14129 que plantea la Ley de saneamiento de límites y tramos de la provincia de Tambopata y sus distritos, en Madre de Dios
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Además, se tiene en agenda también el allanamiento a la autógrafa de los proyectos de ley 2554, 5493, 5847 y otros, que propone modificar diversas leyes a fin de fortalecer el rol de los

Además, según el acuerdo anunciado por Fernando Rospigliosi, entran al debate también la insistencia en diversos proyectos de ley.

LEA TAMBIÉN: Desde hoy queda prohibida la difusión de encuestas electorales y “otras” restricciones

Interpelación al ministro Reyes e investigación tras elecciones

Por otro lado, se tiene mapeado que el Pleno brinde a la Comisión de Fiscalización facultades de comisión investigadora,

Mientras que para el jueves 4 de junio, se programó la interpelación al ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Fernando Reyes Llanos. Se realizará a las 10:00 am.

El funcionario tendrá que responder a un pliego de 20 preguntas referidas al acuerdo de Profundización Económico Comercial Perú-Brasil

José Fernando Reyes, ministro de Comercio Exterior y Turismo, será interpelado por el Congreso. Foto: Presidencia.
José Fernando Reyes, ministro de Comercio Exterior y Turismo, será interpelado por el Congreso. Foto: Presidencia.

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