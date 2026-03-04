Un reciente proyecto de ley propone ampliar el plazo de formalización de la propiedad informal hasta el 31 de diciembre del 2024. Se trata del PL 14111/2025-CR, ingresado este martes 3 de marzo por el congresista Darwin Espinoza (Podemos Perú).

Para esto, la iniciativa plantea una serie de cambios en la Ley 28687, Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalización de la Propiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos.

El aspecto más relevante es que se busca establecer como nueva fecha límite de constitución de posesiones informales susceptibles de formalización el 31 de diciembre de 2024 .

Esto contraviene la ley 32267, apenas publicada en marzo del año pasado , que dispuso se amplíe por “última vez” el alcance a aquellas posesiones informales que se hubiesen constituido sobre inmuebles de propiedad estatal hasta el 31 de diciembre del 2021. Antes, la vigencia era hasta fines del 2015.

“Se entiende por propiedad estatal la propiedad fiscal, municipal o bajo cualquier otra denominación que corresponda a bienes del Estado, incluyéndose los predios afectados en uso a otras entidades públicas, así como aquellos comprendidos en proyectos habitacionales creados por norma específica que no hubiesen culminado su proceso de formalización o se encuentren en abandono”, detalla el documento.

También se indica que la aplicación de esta medida es sobre terrenos de dominio privado del Estado, de propiedad privada o de comunidades campesinas de la costa , ocupados por posesiones informales constituidas hasta el 31 de diciembre de 2024.

Sobre estos, se menciona que deberá realizarse previamente el saneamiento físico-legal conforme a lo establecido en la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y la presente ley.

“Las municipalidades provinciales asumen de manera preferente la ejecución de los procesos de formalización comprendidos en la presente ley”, precisa.

El proyecto también declara de “necesidad pública” la expropiación y posterior titulación en favor de los pobladores de los terrenos ocupados por posesiones informales hasta el 31 de diciembre de 2024.